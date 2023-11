Alejandro Fantino reveló el sexo del bebé que espera con Coni Mosqueira

miércoles 08 de noviembre de 2023

Este martes por la tarde Alejandro Fantino anunció junto a su esposa Coni Mosqueira que tendrán a su primer hijo juntos. La modelo, con quien se casó en octubre del 2022, está embarazada de 13 semanas. “Estamos esperando un bebé”, dijo el conductor, muy conmovido y al aire de su stream Multiverso Fantino (Neura Media) ante la sorpresa de todos sus compañeros.

Tras revelar la noticia, el conductor fue abordado por un móvil de LAM (América) y dio más detalles al respecto. “Estamos de tres meses, tres meses y algo, son 13 semanas. Nos enteramos más o menos al mes. Me enteré una noche que había ido a La Nación + a hacer una nota con José del Río. Y volví a casa y Coni ya se había hecho el test de embarazo, así que me recibió y me puso el test en la mano, me lo dio. Y me largué a llorar como un... Ya no lloro porque ya lloré todo”, comenzó diciendo Fantino.

💥 Alejandro Fantino y Coni Mosqueira esperan su primer hijo juntos



