Quién es Louta, el cantante que abrirá los shows de Taylor Swift en Argentina

miércoles 08 de noviembre de 2023

Taylor Swift ya está en la Argentina y su legión de fanáticos está cada vez más cerca de cumplir su sueño. La estadounidense arribó pasado el mediodía al aeropuerto de Ezeiza, donde en un estricto operativo de seguridad bajó del avión y se dirigió a la combi que la llevó al hotel.

“Voy a estar abriendo los tres shows de Taylor Swift en River. Tremenda felicidad, extrema admiración por Taylor y todo lo que hace. Muy groso que ella y su equipo nos hayan elegido para esto. Muchas gracias, hermoso”, escribió Louta en su cuenta de Instagram para revelar que será el telonero argentino de la cantante estadounidense cuando se presente por primera vez en Buenos Aires estos 9, 10 y 11 de noviembre.

Pero, ¿quién es Louta? Nació como Jaime Martín James el 22 de junio de 1994, tiene 29 años y un camino artístico que se inició casi desde la cuna: es hijo de la directora y bailarina Ana Frenkel -creadora de la compañía El Descueve- y de Diqui James, fundador de las compañías de teatro De La Guarda y Fuerza Bruta. A la vez, su tío es Diego Frenkel, cantante de La Portuaria. “A los cuatro años dormía en una caja y escuchaba buuuummmm, buuummm... Desde muy chico conozco el olor a chivo de un vestuario”, le contó al autor de esta nota en 2018.

Uno de sus primeros hechos artísticos se remontan a su adolescencia, cuando se convirtió en el dj encargado del warm up antes de cada función de Fuerza Bruta. Poco tiempo después, comenzó a estudiar producción musical a la vez que también tomaba clases de teatro. Y antes de crear sus primeras canciones, también despuntó una fugaz faceta de youtuber a través de una serie que se llamó Espacio Publicitario. Sin embargo, al terminar el colegio no la tenía tan clara y encaró un viaje hacia Europa para ver qué podía hacer de su vida. En paralelo, desarrolló su costado espiritual practicando el budismo de la escuela Soka Gakkai, una práctica que consiste en repetir el mantra “Nam Myōhō Renge Kyō”, el cual permite extraer el máximo potencial de cada ser humano.

2016 fue el año en el que nació Louta como proyecto. El nombre surge de una deformación de palabras (”Sabelo”, “velo”, “vilo”, “Vilouta”, “Louta”, tal como enumeró en una entrevista) y también fue con el que bautizó a su primer disco: una colección cruda de ocho tracks que rebotaban entre el pop, cumbia rebajada con reggaetón y proto-trap que sirvieron de carta de presentación para un show performático que fue creciendo con el correr de los meses.

En junio de ese año, poco antes de que saliera el álbum Louta, Jaime había reservado una fecha para presentarlo. Pero como no llegó a terminarlo y no quería perder el lugar, decidió inventar una fiesta. Ahí fue cuando nació la Bresh, la celebración a la que hoy todos quieren ir y donde confluyen los famosos de la época para divertirse. Pero en aquel momento era apenas un spot underground en el que unos amigos pasaban la música que les gustaba y que no sonaba en ningún boliche. Louta era el dj residente y uno de los organizadores, mientras que la fiesta sirvió de plataforma de despegue. “Es una fiesta que transmite mucha alegría, la gente está siempre muy contenta”, decía en 2018 de su creación festiva.

La cosecha de Louta durante el año pasado se redujo a tres canciones: “Guaracha”, “Decime que es verdad” y “Quereme”, un dueto con Wos en el que saca al rapero de su gueto para meterlo en una adorable y pegadiza canción pop.

A fines de octubre de este año se dio su vuelta a los escenarios porteños: agotó en tiempo récord tres funciones en Niceto, donde presentó una actualización de su show de alto impacto y puso a sonar en vivo lo más reciente de su repertorio: “Veneno” y “Diamante”, tema que lanzó junto a la cantautora colombiana Elsa y Elmar.