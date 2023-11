miércoles 08 de noviembre de 2023

Wanda Nara estrenó Bad Bitch, su primer tema musical. Minutos antes del lanzamiento, la empresaria hizo una transmisión en vivo donde habló del entusiasmo que le genera este desafío como cantante y del trabajo que hay detrás del videoclip.

Desde Italia, la mediática hizo un vivo de Instagram minutos antes del lanzamiento. Notablemente feliz expresó que estaba ansiosa porque el tema fue un éxito en su entorno de familiares y amigos y no veía la hora de compartirlo con su público.

Luego destacó que detrás de este lanzamiento hubo muchísimo trabajo y preparación: “Muchas clases de canto, respiración y más”.

Faltando segundos para el estreno, se despidió: “Vayan a darle mucho amor a esta canción que nosotros le dimos mucho amor”.

🔥 El primer videoclip de Wanda “Bad bitch” 🚫



❤️ Creo que está bueno



🔁 No me gusta nada pic.twitter.com/dsNtUa44al — #Intrusos 👀 (@Intrusos) November 8, 2023

“Bad Bitch”, el tema con el que Wanda Nara se lanza como cantante

Tal como lo había anticipado Wanda Nara, el tema es muy pegadizo y promete ser un hit del verano. “Siempre consigo todo lo que quiero, él me gustó, parece sincero. Lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo porque soy una bad bitch”, se la escucha cantar.

En un videoclip donde se la ve en lo que sería su mansión rodeada de hombres, continúa con su interpretación: “Porque soy una bad bitch yo le dije que sí. Preguntó si estoy only yo le dije que sí. After en la playa y no traje la malla, me dijo que vaya, hoy no vamos a dormir. Porque soy una bad bitch...”.

Este primer lanzamiento fue todo un éxito entre sus seguidores, que destacaron la audacia de la empresaria para desafiarse constantemente. “Wanda lo puede todo, tiene carisma, le gusta al público, se anima a todo y nunca se queda quieta. Yo te banco, Bad bitch”, “Me encantó el tema!! Es muy pegadizo y ni hablar de que te invita si o si a mover el cuerpo”, “¡Amé! La rompés como en todo lo qué hacés”, fueron algunos de los comentarios.

Wanda Nara confirmó que estrenará una canción y la novia de Valentino López le dio una curiosa opinión

Semanas atrás, Wanda Nara confirmó que se lanzaría como cantante. Lo hizo durante un video en vivo con la novia de Valentino López, quien opinó sin filtros sobre cómo será la canción.

Estos últimos días, trascendió que la mediática firmó un contrato musical con el mánager de L-Gante. “Va a sacar un temón. ¿Cuándo sale, pronto?”, le preguntó Julieta Fillol a su suegra durante un video en vivo de Instagram.

“¡Sí!”, se la escuchó gritar de fondo a Wanda para afirmar que próximamente estrenará una canción. Fue así que su nuera dejó en evidencia que ya la escuchó y dio su opinión al respecto: “Es buenísimo, muy para la (fiesta) Bresh”.

Ante eso, la mediática tuvo una curiosa reacción. “Ah, ¿es para la Bresh?”, se preguntó desentendida sobre el reconocido evento donde se bailan canciones de pop vintage, trap o reggaetón. “¡Vos no podés ir!”, sumó Valentino, ya que tanto él como su novia son menores de edad. Sin embargo, su mamá acotó que va a invitarla el día que la estrene. /TN