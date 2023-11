Cómo entrenar el cerebro y conseguir más con menos esfuerzo

jueves 09 de noviembre de 2023

Cuántas veces nos decimos, con esa voz interior que nos acompaña, «yo no puedo», «no me sale», «yo no sé», «no es lo mío, «yo soy así», «eso no es para mí», «no soy capaz»... Nuestro cerebro tiene unas ideas y vive de acuerdo a ellas. Pero, ¿Qué pasaría si nos convencieran de que es posible que nuestro cerebro «trabaje» de otra forma para alcanzar nuestras metas? ¿Y qué pasaría si descubriésemos que algunas emociones como la ansiedad o el miedo tienen mucho que ver con todo esto y que se pueden reducir precisamente con esa forma de entrenar el cerebro?

En este nuevo episodio del podcast 'Abecedario del Bienestar' las periodistas Laura Pintos y Raquel Alcolea hablan con Ana Ibáñez, la experta en neurociencia que revela en su última obra 'Sorprende a tu mente' las posibilidades infinitas del cerebro.

Ana Ibáñez (@anaibanez_g en instagram) es ingeniera superior química, ex nadadora de alto rendimiento y piloto de helicóptero, aunque desde 2011 está ligada a su pasión, la neurociencia. Ha investigado los últimos avances en este campo para lograr la optimización cerebral y en la actualidad realiza entrenamientos para el alto rendimiento y bienestar mental en niños y adultos. Es fundadora de Mind Studio (@mindstudio.es en Instagram), un centro de entrenamiento cerebral. En su libro 'Sorprende a tu mente' (Planeta) explica que todo lo que hacemos pasar por nuestro control cerebral y que cuando sabemos cómo funciona y aprendemos a desarrollarlo se abre la puerta que nos permite descubrir sus posibilidades infinitas.