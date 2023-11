Agredieron al micro de Boca a la salida del Nuevo Gasómetro

jueves 09 de noviembre de 2023

El incidente se produjo a unos 100 metros del portón de salida del estadio y fue directo contra el ómnibus con los jugadores de Boca, quienes se asustaron de manera lógica pero -por suerte- no sufrieron ningún tipo de lesión producto de los proyectiles.

En ese momento, alrededor de una hora y media después de finalizado el clásico que cerró las fecha 12 de la Copa de la Liga, pocos hinchas quedaban en las inmediaciones de la cancha de San Lorenzo, pero de todas formas -y a pesar de la custodia policial- el micro de Boca fue víctima de los piedrazos.

🚨EMBOSCADA A PIEDRAZOS AL MICRO DE BOCA cuando salía de la cancha de San Lorenzo. pic.twitter.com/ePxUcFIcxX — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 9, 2023

Primera conferencia de Herrón como DT

"Yo sé de la responsabilidad que tengo pero estoy en el mejor lugar del mundo así que no me quejo, intento trabajar, ayudar y ojalá que logre el objetivo. No miro más allá de estos partidos que me han confirmado, así que no tengo demasiado para decir sobre una continuidad", manifestó el entrenador interino ante los medios. "Tenemos un gran plantel con muchos jugadores de experiencia, de jerarquía, con jóvenes que juegan realmente bien. Uno tiene su idea y ojalá podamos plasmarla", agregó.