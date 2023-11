Felipe Melo cruzó duramente a Kylian Mbappé: "es un bobo"

jueves 09 de noviembre de 2023

Felipe Melo, quien fue el encargado de levantar la Copa Libertadores tras consagrarse campeón ante Boca en el Maracaná, apuntó contra el francés por sus dichos contra el fútbol sudamericano.

El jugador del PSG había hecho una comparación entre el juego de Europa y el de Sudamérica, haciendo referencia en que este último no estaba a la altura del primero. Ante esto, Melo no dudó en responderle y agradeció no tener que jugar contra él.

"MBAPPÉ ES UN BOBO"



A Felipe Melo le preguntaron sobre los dichos del francés acerca del fútbol sudamericano y dejó en claro su postura.#TNTFútbol pic.twitter.com/NlzZ8M9PHg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2023

“Para mí es un bobo. Tiene mucho que aprender todavía”, aseguró el referente de Fluminense. “Por suerte no tuve que jugar contra él, no sé si suerte para él o para mí”, agregó.

Por otro lado, consideró importante destacar que, a pesar de sus dichos, lo define como un buen jugador profesional. “Va a ganar tres o cuatro balones de oro, pero tiene que guardar la lengua dentro de su boca”, finalizó.

Fuente: TN Deportivo