Dispararon en la cabeza al expresidente del Partido Popular de Cataluña

jueves 09 de noviembre de 2023

El exlíder del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha recibido un disparo en la cabeza al mediodía de este jueves en pleno centro de Madrid, en el número 40 de la calle Núñez de Balboa. La Policía Nacional busca a dos motoristas como autores del suceso. El que iba de paquete, con un casco negro, le ha descerrajado un disparo que le ha atravesado la mandíbula y después ambos han huido en la misma moto, según han informado fuentes de la investigación a Infobae España.

Por el momento el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid, encargado de la investigación, no descarta ninguna hipótesis. No obstante, las fuentes consultadas por el medio Infobae España aseguran que el modus operandi utilizado por los dos autores no es el habitual en un atraco y evidencia que los motoristas habían marcado a Vidal-Quadras como objetivo, eran profesionales y habían planificado el asalto.

El político español Alejo Vidal-Quadras, que fue vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente del conservador Partido Popular (PP) en Cataluña, resultó herido este jueves en un tiroteo en una calle de Madrid, informado a EFE fuentes policiales. Vidal-Quadras, de 78 años, presidió el partido conservador en la región española de Cataluña en la década de 1990 y luego fue eurodiputado hasta 2014, tras lo que pasó brevemente por el partido español de extrema derecha Vox. Estas fuentes explicaron que Vidal Cuadras recibió un disparo en la cara hacia las 13:30 hora local (12:30 GMT) en la céntrica calle Núñez de Balboa de la capital de España.

Sobre las 13:30 horas, el expresidente del PP en Cataluña ha sido atendido en el lugar de los hechos por los sanitarios de Samur-Protección Civil. Presentaba una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida en la zona de la mandíbula. Posteriormente, ha sido trasladado consciente y en estado grave a un hospital de la capital, que no ha transcendido por razones de seguridad. La Policía Municipal de Madrid ha cortado el tráfico y ha acordonado la zona.

Metodología de profesionales

El modus operandi utilizado por los autores del asalto al exdirigente popular es importado de Latinoamérica y se denomina motochorro. Se basa en el uso de una motocicleta o ciclomotor para abordar a la víctima y darse rápidamente a la fuga. Para ello se necesitan dos individuos, uno para conducir el vehículo y otro para cometer el asalto. Ambos suelen ser profesionales. Esta metodología la utilizan desde sicarios a ladrones de relojes.