Kim Kardashian mostró por primera vez su único tatuaje

jueves 09 de noviembre de 2023

Kim Kardashian reveló durante el último episodio de The Kardashians que tiene un tatuaje secreto en el interior de su labio inferior. Este hecho es un giro notable para la celebridad que en 2009, durante una entrevista con Wendy Williams, se mostró reacia a la idea de los tatuajes.

El tatuaje, que comprende el símbolo del infinito, fue realizado después de que la estrella de televisión presentara Saturday Night Live en octubre de 2021. Comparó el acto de tatuarse con colocar un sticker en un Bentley, una referencia a su declaración de 2009, donde aseguró que eso sería de mal gusto, y por lo tanto, nunca le haría lo mismo a su piel.

La socialité mostró el tatuaje durante una conversación con su estilista, Chris Appleton. Según Kardashian, se hizo el tatuaje después de su debut como presentadora en el popular programa norteamericano Saturday Night Live (SNL) en octubre de 2021. Fue un momento de celebración que también compartieron sus amigos, quienes optaron por hacerse tatuajes idénticos en las muñecas.

Pete Davidson luego de su aparición en SNL, mostró su tinta a cámara con una sonrisa y un pronunciamiento irónico: “Finalmente puse un sticker en un Bentley”. Sin embargo, resulta que Kim eligió el lugar de su tatuaje de manera que quedara múltiples veces escondidos: en el interior de su labio inferior. Kim Kardashian, que comenzó a salir con el amante de los tatuajesluego de su aparición en SNL, mostró su tinta a cámara con una sonrisa y un pronunciamiento irónico: “Finalmente puse un sticker en un Bentley”. Sin embargo, resulta que Kim eligió el lugar de su tatuaje de manera que quedara múltiples veces escondidos: en el interior de su labio inferior.

“Esto es como se celebra SNL”, dijo Kim en la grabación del momento en el salón de tatuajes, justificando así su decisión de tatuarse a las 4:30 de la madrugada. Para ella, es algo que acostumbra olvidar, pero a menudo su tatuaje le recuerda su existencia cuando ve una mancha negra mientras se cepilla los dientes.

Como se mencionó anteriormente, Kim dejó en claro que no se imaginaba teniendo tatuajes, incluso hizo burla de estas declaraciones en la revelación del infinito de su labio. Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que aseguró que nunca pondría tinta en su piel. En 2013, respondió las dudas de un fanático sobre sus posibles tatuajes asegurando lo siguiente: “no he tenido ningún deseo y nunca lo tendría”.

Un par de años más tarde, su hermana Khloé decidió retirarse con láser un tatuaje de una cruz y la palabra “Daddy” que se había hecho a los 16 años. A través de sus redes sociales, la copropietaria de D-A-S-H mostró el proceso del borrado del tatuaje asegurando que ya no le parecía tan bonito. Khloé añadió, además, que debió hacerle caso a Kim cuando dijo su famosa frase del Bentley.

Sin embargo, Khloé no borró del todo su “sticker”, pues decidió reemplazarlo con la palabra “Te amo” con la caligrafía de su padre, Robert Kardashian, quien en 2003 falleció debido a un cáncer de esófago.

Cabe mencionar que Kim no es la única del clan Kardashian que tiene un tatuaje en el labio. En 2016, su hermana Kendall fue a los estudios JonBoy en el moxy hotel times square de Nueva York donde se escribió la palabra “Meow”. Respecto al significado de la pieza, esto fue lo que dijo la modelo:

“No hay un verdadero significado detrás de este tatuaje (...) ¡Solo quería poder decir que tengo un tatuaje en la cara!”.