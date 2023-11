Eva Bargiela y Facundo Moyano se mostraron juntos, ¿hay reconciliación?

jueves 09 de noviembre de 2023

Hace un mes aproximadamente, Facundo Moyano confirmó su separación con Eva Bargiela con quien se había casado en 2021. Fue en una entrevista en el ciclo Verdad/Consecuencia, programa de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard donde el político blanqueó públicamente que ya no estaba con la modelo y sus palabras causaron revuelo.