Bailando 2023: el fuerte gesto de Cande Tinelli cuando su padre dijo que no descartaba volver a ser papá

jueves 09 de noviembre de 2023

Con 63 años, y cinco hijos, la vida de Marcelo Tinelli parece estar abocada a sus proyectos, el Bailando 2023, su ciclo de América y su familia. Sin embargo, el conductor deslizó que no le cierra la puerta a nada en la vida. Todo comenzó cuando Cande Ruggeri se presentó en la pista más famosa de la televisión argentina porque estuvo invitada a participar en la salsa de tres con Brian Sarmiento y su bailarina. En esos instantes, un comentario de Moria Casán disparó uno de los momentos más particulares de la noche.

Desde el pelo largo hasta el platinado, los looks de Marcelo Tinelli siempre dan que hablar. En ese sentido, el conductor aprovechó la llegada de Cande para consultarle a su papá, Oscar Ruggeri, quien se encontraba presente en el estudio, la idea de cambiar su color de pelo a azul, rosa o verde. Así las cosas, la One irrumpió con un particular comentario. “¿Usted se conecta con los abuelos y yo veo que está en un período de su vida que se está permitiendo cosas, y tiene más ganas de ser padre otra vez que abuelo. Sí, mi amor. Así que no se tiña de ningún color, póngase en onda y a explorar querido”, disparó.

Cande aprovechó esa frase para consultarle a Marcelo si le gustaría ser padre otra vez. Y Tinelli respondió: “Yo no descarto nunca nada en la vida, no sé qué van a decir mis hijas”. Acto seguido, Candelaria, que se encontraba en el sector del streaming, se puso seria. La reacción de la cantante fue inmediata, abrió los ojos y se tapó la cara, sin poder creer lo que escuchaba. Luego la joven tomó una lapicera y simuló clavársela en el cuello. “A la yugular”, sostuvo ante la risa del público.

De inmediato, Tinelli aclaró lo que había dicho. “Yo no estoy diciendo que voy a tener un hijo, estoy diciendo que no descarto nada, no para que nadie se pegue un tiro en la yugular”, afirmó.

“Por ahí al mismo tiempo, Cande es mamá y vos sos papá de vuelta.Y es un hermano tío”, lanzó la hija del Cabezón en forma graciosa. Y la hija de Marcelo respondió tajante: “Voy a llamar a mi psicóloga en este momento”. Con lo cual Tinelli cambió de tema.