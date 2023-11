El conflicto entre Argentina y Paraguay que podría generar un faltante de bananas

jueves 09 de noviembre de 2023

El congelamiento de los pagos a los proveedores del exterior ha generado un enorme entorpecimiento en la producción de bananas en Paraguay, donde peligran alrededor de 30.000 empleos directos, dicen en ese país. La deuda que hoy tiene la Argentina solo con este país por esta fruta es de US$9 millones con 2500 productores. En Paraguay no tienen otro destino habilitado para la exportación de la banana más que la Argentina y desde que comenzó el stop de pagos la situación comenzó a recrudecerse: cortaron la cadena de suministro y la banana comenzó a pudrirse en los campos. En el medio recibió a los productores su presidente, Santiago Peña.

Según el sistema de importaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en lo que va del año la Argentina importó 407.452 toneladas del fruto fresco desde Ecuador (205.564 t), Bolivia (98.674 t) y Paraguay (78.008 t), Brasil (19.636 t), Colombia (5588 t). Según fuentes del sector, si el problema de la importación persiste, en una semana podrían sentirse faltantes de la fruta e impactar sobre el precio. A Ecuador, principal abastecedor, se habrían reactivado pagos, aunque están ralentizados.

“La deuda ha ido creciendo a lo largo del último año a través de un pago deficitario que veníamos recibiendo de la Argentina. Ese pago deficitario se ha convertido en un pago totalmente cesado desde hace un mes y medio, ya que la deuda está trepando escalonadamente y ya no tenemos ninguna oxigenación por parte de los importadores”, dijo Matías Fanego, presidente de la Cámara Paraguaya del Banano y Piña (Capabap).

La AFIP tiene bloqueados todos los pagos que son autorizados por la Secretaría de Comercio por importaciones, por falta de dólares. La Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (CUCCE) está paralizada. En el sector indicaron a este medio que los pagos a Ecuador se están haciendo, pero están todos “ralentizados”. La deuda con Bolivia sería de más de US$12 millones.

“Los importadores tienen la intención de cancelar sus compromisos, acceder al mercado de dólares para poder cambiar los pesos a dólares y con eso pagar sus compras, pero están siendo obligados por la Secretaría de Comercio a endeudarse en dólares, porque no se les dan los necesarios”, añadió. Desde hace un año comenzaron a ver que de cada 10 camiones, por citar, recibían el pago de cinco, y así, sucesivamente la deuda creció hasta que la situación se volvió insostenible para los productores. Al principio y pese a la ralentización de los pagos, podían sostener parte de los costos operativos. “Desde hace un mes y medio ese pago ha sido totalmente cesado y la deuda trepó y sigue trepando”, afirmó.

Fanego contó que su país acondicionó la producción para volcarla exclusivamente a la Argentina por la cercanía. “El ADN productivo tanto de bananas y de piñas [ananá] está en la provisión al mercado argentino. La naturaleza de la producción surgió para ese destino, no se puede acceder a otros mercados, no se puede enviar a la Unión Europea ni a Brasil, porque se hizo por y para la Argentina. Por eso, es una situación muy especial que nos reúne a los productores, incluso, a los productores bolivianos que también tienen cesada la cadena de pagos”, afirmó.

El directivo aclaró que el mercado interno que abastecen en el país vecino es muy pequeño, y la medida de fuerza que tomaron, está totalmente colapsado. La producción de bananas en ese país asciende a 85.000 toneladas por año. Según los datos del Senasa, en lo que va del año la Argentina importó de ese país 78.008 toneladas. La superficie sembrada de banana cuyo destino es la Argentina es de alrededor de 10.000 hectáreas y son manejadas por alrededor de 3000 familias productoras que generan 30.000 puestos de trabajo de manera directa. “La oportunidad se dio por la oferta y la demanda entre los productores e importadores de abastecerse de alimentos de alta calidad a bajos precios”, dijo.

La cadena de suministro se cortó porque no pueden sostener los costos operativos de la logística. “Se está pudriendo la fruta en campo porque no hay otra alternativa. No hay liquidez para aguantar los costos operativos de lo que significa enviarla a la Argentina. Nosotros tenemos las condiciones para producir no con la calidad de Centroamérica o como la banana ecuatoriana, pero sí a muy bajo costo para el mercado argentino. Este es el alimento más barato del que se dispone”, explicó.

En la semana comenzaron las manifestaciones frente a la Embajada argentina en Asunción, pero también se reunieron con el presidente del Paraguay, Santiago Peña, para expresarle esta preocupación, ya que se suma, entre otros, a los conflictos bilaterales por la Hidrovía.

En la Embajada los recibió el jefe de cancillería, Fernando Vallina, y en ambos lugares les prometieron gestionar la situación, y transmitirle al gobierno el pedido. “No somos una industria de plástico o siderúrgica, son alimentos que si no se envían se pudren. Entendemos que hay un límite en la cantidad de dólares y que no hay suficientes, pero necesitamos que se entienda que tenemos una dependencia absoluta del mercado y que se tenga en consideración”, dimensionó.

El presidente de Capabap reiteró que es injusto lo que sucede en el otro lado de la frontera porque en Paraguay tienen que pagar las importaciones anticipadamente a la Argentina. Este escenario nunca lo habían vivido. Ven como agravante una posible nueva devaluación en la Argentina, lo que va a complicar las deudas de los importadores en ese momento en dólares. “Gran parte de los importadores van a hacer una convocatoria de acreedores, se pueden declarar en quiebra y la deuda va a estar totalmente desconocida”, añadió. /La Nación