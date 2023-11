Bullrich analiza presentar un amparo para mover el feriado del 20

jueves 09 de noviembre de 2023

A tan solo 10 días del balotaje presidencial, todos hacen cuentas y analizan encuestas, pero más allá de los números se impone una certeza: la campaña no puede detenerse. En eso están tanto Sergio Massa (Unión por la Patria) como Javier Milei (La Libertad Avanza), con recorridas por todo el país para intentar reforzar sus votantes y conquistar al voto ajeno.

Pero no pueden abarcar todo el territorio nacional ni mediático ellos solos. Por eso, tienen distintos laderos que ofician de voceros. Incluso algunos se sumaron a último momento, como es el caso del PRO más duro, liderados por Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ambos encararon la tarea de convencer al votante de Juntos por el Cambio de sumarse a “la propuesta de cambio mayoritaria”.

La presidenta del PRO y excandidata a presidenta participó de un encuentro este jueves organizado por Marcelo Peretta y el Movimiento Sindical por la Transparencia y la Libertad Sindical. “Medité y consulté con muchos la decisión de apoyar electoralmente a Javier Milei en esta segunda vuelta. Fue una decisión estratégica. La Argentina no merece seguir condenada al ciclo de decadencia iniciado en 2003”, señaló Bullrich.

En la misma línea, agregó: “La amenaza que representa Sergio Massa para un capitalismo de reglas y la alternancia democrática, condenaría a millones de argentinos al naufragio. Muy especialmente, a los jóvenes que se han expresado mayoritariamente por el cambio que propone Milei. De esta trampa podemos salir el 19 de noviembre, votando”.

Y finalizó: “Hay dos opciones: el cambio con libertad o la continuidad con Massa y sus amigos. Yo siempre voy a elegir el cambio. Un cambio con austeridad, transparencia y progreso para los argentinos. Y sé que la mayoría de los argentinos también lo harán. Es hora de dar vuelta la historia”.

Tras el encuentro, dialogó con periodistas a la salida y manifestó su preocupación por el feriado del 20 de noviembre, al otro día del balotaje. “Estamos pensando si hay algún mecanismo legal para que lo separen. Porque realmente es una forma de condicionar total y absolutamente el voto”, afirmó. Y remarcó: “Toman la decisión porque es favorable a ellos. Hoy vi encuestas muy detalladas de eso”.

En ese sentido, Bullrich aseguró: “Es un intento de restar electores que pueden estar direccionados a Milei, está claro. El 70% de los votos de los que viajarían ese fin de semana estarían direccionados para un lado”. Y añadió: “Me quiero juntar con abogados para ver si hay algún mecanismo, algún amparo. La Cámara Electoral pidió el cambio, pero la Dirección Electoral depende del Ejecutivo. Es un grave error del sistema. Eso permite estas manipulaciones”.

También le dedicó unas palabras a su exrival en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta: “Él perdió, su propuesta fue minoritaria. Pero que él quiera seguir llevándola adelante me parece bien, tiene todo el derecho”. Y agregó: “La discusión que nosotros dimos no fue de centro o derecha, fue el cambio o la continuidad. No digo que Larreta sea lo mismo que el kirchnerismo ni mucho menos, por eso está en Juntos por el Cambio. Pero él tenía esa idea. ¿Con quién pensaba hacer el acuerdo? con los que hoy lo están proponiendo, como Massa. Eso ya fracasó”.

Por último se refirió a la situación de su partido: “El PRO tiene mandato hasta febrero y ahí habrá elecciones y adelante, que se presente Larreta. Yo no pensé si voy a seguir o no, ahora estoy metida en esta elección”. Y sentenció: “Sea yo o no, las ideas que yo representé en la interna son las que quiero que conduzcan el partido”. /TN