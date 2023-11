La mamá de Báez Sosa le mandó un sentido mensaje a la familia del joven atacado a la salida de un boliche

“Era la tercera o cuarta vez que iba a un boliche. En los videos se ve claro como mi hijo levanta la mano como diciendo ‘yo no tengo nada que ver’ y le pegan de atrás. No le dan chance ni a defenderse, no es una pelea mano a mano. Él cae al suelo y no se puede ni parar porque le siguen golpeando. Fueron a matar por matarlo. No sé qué pensar”, dijo Diego, el papá de la víctima, a Telenoche.

En tanto que Jorge, el padrastro de Ian, uno de los presuntos agresores, habló con TN este jueves. “En el video está mi nene, un amigo y una nena. En ningún momento hay una patota, son dos personas. A mi hijo le buscaron pelea, ellos le buscaron pelea a él”, dijo.

“No está prófugo, estamos esperando que se resuelva esta situación. Si se entrega así no tenemos abogado ni nada. Fuimos a la fiscalía y no nos quisieron atender. Quisimos aportar testigos y no nos quisieron recibir”, continuó.

En este sentido, le mandó sus condolencias a la familia de Lautaro: “Al padre le mando mis condolencias, con mi familia oramos todos los días para que suceda un milagro. Estamos súper dolidos”./TN