Taylor Swift quedó impactada por el público en Argentina: "Están a otro nivel"

viernes 10 de noviembre de 2023

Taylor Swift dio el puntapié inicial y llevó a cabo el primer show de los tres que tiene programados en River Plate, Argentina. La cantautora estadounidense quedó tan impactada por el recibimiento del público que lo llamó "el más épico" y aseguró que "está a otro nivel".

Qué pasó con Taylor en River

Buenos Aires es la segunda etapa de la gira latinoamericana de Swift, después de México y antes de Brasil. Fans de Uruguay, Chile, Paraguay, Perú e incluso Venezuela viajaron para verla en el Monumental.

"Soy muy afortunada de estar por primera vez aquí (en Argentina) y de alguna manera ustedes agotaron tres estadios como este. El público más épico que jamás haya existido está acá. La manera en la que bailan, la manera en la que cantan, este público está a otro nivel", dijo Taylor Swift en el inicio de su recital del 9 de noviembre.

No se sorprendió una vez, sino varias veces. Hasta tuvo que dejar de tocar el piano porque no escuchaba el monitor In ear que usa debido a los gritos de las más de 70 mil personas que acudieron.

Además, Taylor se refirió a las swifties que acamparon durante seis meses en las afueras del estadio para poder tener un lugar privilegiado en el campo. Swift dijo que no podía creer la situación, y no lo creyó hasta que vio videos, y prometió "devolver ese amor con un gran show".

Antes de su desembarco en Argentina, Taylor Swift fue nombrada huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires, donde ofrecerá tres conciertos en total en el marco de su última gira, conocida como "The Eras Tour".

Si bien Taylor vendió hasta las zonas restringidas , el público tuvo a su disposición una serie de pantallas que tanto alrededor del escenario como frente al mismo que le permitió a todos no perderse ningún detalle de la espectacular y tan esperada noche.