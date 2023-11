¿Por qué Manu Urcera no usará el anillo de casamiento con Nicole Neumann?

El conductor Rodrigo Lussich aseguró que el novio habría tomado unas copas de más antes de realizar el vivo desde un vehículo con Nicole. En el arranque del video el piloto mostró su anillo de boda frente a la cámara y anunció: “No lo voy a usar, les cuento a todos”.

Luego justificó por qué no utilizará la alianza: “Me dedico a manejar, entrenar. No va la alianza con el deporte”. Fue allí que la modelo, quien estaba junto a él, reaccionó con risas. “Bue, bue”, atinó a decir ella y le siguió el juego. “Se lo voy a dar a Niki, que lo tenga ella”, señaló Urcera.