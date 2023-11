Quiénes son los nominados a los Grammy 2024: la lista completa

viernes 10 de noviembre de 2023

Las nominaciones a los Premios Grammy 2024 ya salieron a la luz y ya se conocieron los artistas que competirán por consagrarse en la próxima ceremonia que celebra el talento musical.

Los más nominados a los Grammy 2024

La gran revelación de este año es SZA, quien lidera la lista de nominados con 9 menciones y forma parte del amplio grupo de mujeres de la industria que lograron liderar durante el 2023 en este importante listado.

Lana Del Rey, Dua Lipa, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, SZA y Billie Eilish serán las grandes protagonistas de la gala número 66.

Asimismo, Taylor Swift rompió un nuevo récord y se convirtió en la artista más nominada en la categoría mejor canción del año con "Anti-Hero".

Por otro lado, es innegable el impacto que tuvo la película Barbie, ya que Dua Lipa y Billie Eilish competirán en esta misma categoría con los temas más icónicos de la cinta: "Dance The Night" y "What Was I Made For".

La lista completa de los nominados a los Premios Grammy 2024

Compositor del Año (no clásico)

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter

Productor del Año (no clásico)

Jack Antonoff

Dernst “D’Mile” Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Mejor Presentación Pop Solista

‘Flowers’ – Miley Cyrus

‘Paint the Town Red’- Doja Cat

‘What Was I Made For?’ – Billie Eilish

‘Vampire’ – Olivia Rodrigo

‘Anti-Hero’ – Taylor Swift

Mejor Presentación Pop Dúo/Grupo

‘Thousand Miles’ – Miley Cyrus ft. Brandi Carlile

‘Candy Necklace’ – Lana Del Rey ft. Jon Batiste

‘Never Felt So Alone’ – Labrinth ft. Billie Eilish

‘Karma’ – Taylor Swift ft. Ice Spice

‘Ghost in the Machine’ – SZA ft. Phoebe Bridgers

Mejor Grabación Pop

‘Baby Don’t Hurt Me’ – David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray

‘Miracle’ – Calvin Harris ft. Ellie Goulding

‘Padam Padam’ – Kylie Minogue

‘One In a Million’ – Bebe Rexha, David Guetta

‘Rush’ – Troye Sivan

Mejor Álbum Alternativo

The Car – Arctic Monkeys

The Record – Boygenius

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

Cracker Island – Gorillaz

I Inside the Old Year Dying – PJ Harvey

Mejor Presentación de R&B

‘Summer Too Hot’ – Chris Brown

‘Back to Love’ – Robert Glasper ft. SiR y Alex Isley

‘ICU’ – Coco Jones

‘How Does It Make You Feel’ – Victoria Monét

‘Kill Bill’- SZA

Mejor Álbum de R&B

Babyface - “Girls Night Out”

Coco Jones - “What I Didn’t Tell You”

Emily King - “Special Occasion”

Summer Walker - “Clear 2: Soft Life EP”

Victoria Monét - “Jaguar II”

MEJOR ACTUACIÓN DE R&B

Chris Brown - “Summer Too Hot”

Coco Jones - “ICU”

Robert Glasper Featuring Sir & Alex Isley - “Back to Love”

SZA - “Kill Bill”

Victoria Monét - “How Does It Make You Feel”

Canción del Año

“What Was I Made For?”- Billie Eilish

“Dance the Night”- Dua Lipa

“Butterfly”- Jon Batiste

"A&W”- Lana Del Rey

“Flowers”- Miley Cyrus

“Vampire”- Olivia Rodrigo

“Kill Bill”- SZA

“Anti-Hero”- Taylor Swift

La academia aclaró que la categoría de Canción del Año se diferencia de la de Grabación del año porque "reconoce a los compositores que escribieron y compusieron la canción".

Mejor Artista Nuevo

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Álbum del Año

World Music Radio – Jon Batiste

The Record – Boygenius

Endless Summer Vacation – Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

The Age of Pleasure – Janelle Monáe

Guts – Olivia Rodrigo

Midnights – Taylor Swift

SOS – SZA

Grabación del año

Billie Eilish - “What Was I Made For?”

Boygenius - “Not Strong Enough”

Jon Batiste - “Worship”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Victoria Monét - “On My Mama”

La categoría Grabación del Año busca reconocer "la interpretación del artista y los productores, ingenieros y/o mezcladores", a diferencia de la de Canción del Año, la cual está dirigida a los compositores de las piezas.

Mejor Álbum Country

Brothers Osborne - “Brothers Osborne”

Kelsea Ballerini - “Rolling Up the Welcome Mat”

Lainey Wilson - “Bell Bottom Country”

Tyler Childers - “Rustin’ in the Rain”

Zach Bryan - “Zach Bryan”

Mejor Actuación Country Solista

Brandy Clark - “Buried”

Chris Stapleton - “White Horse”

Dolly Parton - “The Last Thing on My Mind”

Luke Combs - “Fast Car”

Tyler Childers - “In Your Love”

Mejor Álbum de Rock

Foo Fighters - “But Here We Are”

Greta Van Fleet - “Starcatcher”

Metallica - “72 Seasons”

Paramore - “This Is Why”

Queens of the Stone Age - “In Times New Roman…”

Mejor Actuación de Rock

Arctic Monkeys - “Sculptures of Anything Goes”

Black Pumas - “More Than a Love Song”

Boygenius - “Not Strong Enough”

Foo Fighters - “Rescued”

Metallica - “Lux Æterna”

Mejor Canción Rap Melódico

Attention - Doja Cat

Low - SZA

Spin Bout U - Drake & 21 Savage

All My Life - Lil Durk & J. Cole

Sittin' On Top Of The World - Burna Boy & 21 Savage

Mejor Álbum de Música Alternativa

Arctic Monkeys - “The Car”

Boygenius - “The Record”

Gorillaz - “Cracker Island”

Lana Del Rey - “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

PJ Harvey - “I Inside the Old Year Dying”

Cuándo y dónde serán los Grammy 2024

La ceremonia de los Grammy 2024 se celebrará el próximo 4 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles.