Boca: el fuerte mensaje de Riquelme antes de las elecciones

viernes 10 de noviembre de 2023

Apoco menos de un mes para las elecciones, Juan Román Riquelme, vicepresidente primero de Boca, habló este viernes en Radio 10 y desplegó munición pesada contra la oposición, que tendrá como candidato a vice a Mauricio Macri, y para sacar chapa por su gestión, que comenzó en 2019 y posee "28 millones de dólares a favor en la caja".

Qué dijo Riquelme sobre las elecciones en Boca: el dardo a Macri

Hace unos días, la oposición liderada por Andrés Ibarra confirmó que Mauricio Macri va a ser candidato a vicepresidente en las elecciones que se llevarán a cabo el sábado 2 de diciembre en Boca. A Riquelme le consultaron al respecto de la gente que se va a postular y respondió lo siguiente: "Para mí ninguno tiene más poder que nadie. Si tienen el tiempo para presentarse, lo tienen que hacer".

Luego, agregó: "Llevo cuatro años en el club. Tuve que aguantar a gente decir si Riquelme estaba preparado o no. Piensan que si sos futbolista, sos un bruto. La dirigencia anterior nos entregó el club con deudas, tuvimos un año y medio de pandemia y no se le cobró abono al hincha, y en los tres años de Libertadores no se cobró adicional. Perdimos muchísimo dinero, pero era lo que teníamos que hacer", sentenció Román en diálogo con Radio 10.

"Ahora las cosas van ordenadas, pero lo mejor de todo es que podemos decirle al hincha que nos dieron el club con deudas, que hemos tenido que hacer todo eso con todo el cariño del mundo y hoy le podemos decir que tenemos 28 millones de dólares a favor en la caja. No sé cuántos clubes pueden decir eso. Lo tenemos en el balance, lo presentamos la semana pasada y el hincha puede entrar a la web a chequearlo", sumó.

Por otro lado, de cara a la decisión que deberá tomar el socio de Boca en unas semanas, Riquelme fue contundente: "El hincha tiene que decidir si somos un club de fútbol o dejamos que esta gente use al club para hacer política".

Quiénes pueden votar en las elecciones en Boca

Si bien el club cuenta con cerca de 350 mil socios entre los plenos y adherentes, no todos pueden votar. Quiénes están habilitados para sufragar son aquellos que son activos y tienen más de dos años de antigüedad. Los adherentes, que pagan la mitad y están en una lista de espera para pasar a ser socios plenos, no cuentan con ese derecho.

Cómo consultar el padrón de las elecciones en Boca

Para saber si estás empadronado o no, hay que ingresar a la web oficial de la institución Soy Socio y allí encontrarás los datos para saber si podés participar de las elecciones o no. También se puede hacer de manera física en el hall central de la Bombonera. Los requisitos para hacerlo son estos:

Contar con 2 años de antigüedad como socio activo para el 2/11/2023.

Tener 18 años o más.

Pertenecer a alguna de las siguientes categorías: vitalicio, activo, interior o exterior para el día de la elección.

No ser empleado del club.

Quiénes son los candidatos en las elecciones de Boca

Por el momento, no están definidas todas las listas que se presentan ya que el plazo límite para presentar las fórmulas es el martes 14 de noviembre. No obstante, ya hay muchos que expresaron públicamente sus intenciones de participar: