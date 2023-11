Con dos sorpresas, Scaloni dio la lista para jugar con Uruguay y Brasil

viernes 10 de noviembre de 2023

Lionel Scaloni definió la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias, donde la Selección Argentina enfrentará a su vecinos de Uruguay y Brasil, respectivamente. Con dos grandes sorpresas y el retorno de figuras, se confirmaron los jugadores que fueron citados para los partidos del próximo jueves 16 y martes 21.

Pablo Maffeo, lateral derecho del Mallorca, es una de las caras nuevas del combinado nacional. El defensor nació en 1997 y jugó en todas las categorías inferiores del fútbol español, desde la Sub 16 hasta la Sub 21. No obstante, nunca tuvo la oportunidad con la Selección Mayor.

Es lateral derecho, con llegada al área rival y fue captado por el Manchester City de Pep Guardiola, quien lo hizo debutar cuando tenía 19 años. De ahí pasó al Girona y luego fue cedido al Stuttgart y al Huesca.

Durante las últimas semanas, Scaloni estuvo en contacto con el defensor y le trasladó la voluntad de contar con él. Incluso, fue el propio director técnico quien en 2022 reconoció que “lo seguimos y llegado el momento veremos si quiere venir".

Desde la Asociación del Fútbol Argentino esperaron los papeles hasta el último momento, según le confiaron a Doble Amarilla. Tras varios idas y vueltas, se aprobó la nacionalidad deportiva (en FIFA se conoce como cambio de federación deportiva), y se sumará a la delegación argentina.

Con dos grandes sorpresas y el retorno de figuras, se confirmaron los jugadores que fueron citados para los partidos del próximo jueves 16 y martes 21.

Con dos grandes sorpresas y el retorno de figuras, se confirmaron los jugadores que fueron citados para los partidos del próximo jueves 16 y martes 21.

Además, otro futbolista tendrá su primera vez junto a los campeones del mundo. La inclusión de Francisco Ortega, el ex jugador de Vélez Sarsfield, se suma a la de Maffeo.

Por otra parte, Ángel Di María y Paulo Dybala regresaron a la Selección Argentina. En tanto, Alejandro Garnacho y Lucas Beltrán fueron desafectados de esta convocatoria. /Doble Amarilla