Qué dicen las encuestas a ocho días para el balotaje

sábado 11 de noviembre de 2023

A días del balotaje, las encuestadoras revelan sus últimos resultados con vista al comienzo este sábado de la veda que prohíbe a las consultoras difundir los trabajos de campo. ¿Qué resultados obtuvo la encuestadora que leyó el triunfo de Sergio Massa en las elecciones generales? ¿Es posible que Javier Milei de vuelta la elección?

En esta ocasión, MDZ volvió a recabar la información de las encuestadoras más importantes del país. Recordando que muchos votantes definen su elección a días del balotaje o, incluso, otros lo hacen en el propio cuarto oscuro y con más similitudes que diferencias, la gran mayoría de las encuestas revelan que sería Javier Milei el vencedor del balotaje, mientras que las que vaticinan al ministro de Economía como el próximo presidente de la Nación, son la minoría.

Atlas Intel

La encuestadora que vaticinó en octubre que Sergio Massa ganaría en la elección general, reveló que en el próximo balotaje será el candidato libertario quien gane en el balotaje con un total de 52,1% de votos, mientras que el candidato de Unión por la Patria recaudaría un total de 47,9%. Los votos en blanco serían de 2,8%, los nulos 1,6% y un 2,3% de indecisos. esta encuesta se publicó este viernes a pocas horas del comienzo de la veda.

Según la consultora, el 73,6% de los encuestados que votaron a Juntos por el Cambio en la primera vuelta, elegirían a Javier Milei para ser quien presida la Argentina. Al mismo tiempo, el 12% se cruzaría de bando votando a Sergio Massa. El resto de los puntos porcentuales se dividirían en votos en blanco, votos nulos o votos aún no decididos.

CB Consultora

CB Consultora también arrojó que el el libertario sería el vencedor de las elecciones, aunque con un porcentaje menor que el de Atlas Intel, de 46,3%. Por parte de Massa, el 43,1% de los votantes encuestados lo elegirían. Entre los votos en blanco y los nulos, se toca el número de 4,9%, mientras que los indecisos llegan al 5,7%.

Según la encuesta, Javier Milei saldría victorioso en casi todas las regiones del país, siendo estas el centro, CABA, Cuyo, NEA, NOA y la Patagonia. En la única región donde el ministro de Economía sacaría más votos es en la provincia de Buenos Aires, donde además Axel Kicillof fue relecto como gobernador.

Zuban Córdoba

Zuban Córdoba es una de las pocas encuestadoras en las que sus investigaciones dieron como resultado que Sergio Massa sería quien sea el próximo presidente de la Argentina con el 46,8% de los votos; mientras que el candidato de La Libertad Avanza obtendría el 43,9%. En este caso, sería el 3,4% de los votantes que no se inclinaría por ninguno de los candidatos; el 2,9% no iría a votar; y el 3% no sabe.

Un dato sorprendente que dejó el sondeo es que la imagen del candidato kirchnerista mejoró en 8 puntos porcentuales entre las elecciones generales y la fecha de cierre de la encuesta, pasando de 34,6% a 42,1%. En tanto Milei, su imagen positiva pasó de 39,1% a 42,4%.

Opinaia

Los números que reveló la encuestadora Opinaia son un tanto distintos a los demás. La participación en la elección de un candidato es la más baja entre todos los sondeos. Es decir, entre los votos en blanco, nulos, indecisos y el no ir a votar, suman el 18% (mientras que en el resto de las encuestas ese número ronda los 6% a 9%).

Por esa razón, Javier Milei obtuvo el 43% mientras que Sergio Massa el 39%. Aún así, el diputado nacional no sería el político argentino con mejor imagen positiva, sino que sería el cordobés Juan Schiaretti, con el 52%. Milei le sigue con el 45%. El ministro aparece en cuarto lugar con el 38%, justo por debajo de Patricia Bullrich con el 41%.

Analogías

Analogías también arrojó datos interesantes. Según sus estudios, la participación también va a ser muy baja. Entre el 12,4% que aún no tiene decidido el voto y el 5,5% que ya sabe que votará en blanco, es el 42,4% de los encuestados que votarán por Massa, mientras que el 39,7% elegiría a Milei para ser quien represente al país durante los próximos 4 años.

OPSA de Facultad de Psicología (UBA)

El Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA vaticinó un número con una amplia diferencia entre los dos candidatos, siendo esta de 6,8 puntos porcentuales. En este caso, nuevamente aparece el libertario en el primer puesto, con un 49,3%. Por su parte, el candidato de Unión por la Patria obtendría el 42,5% de los votos.

OPSA también estudió la fuga de votos. Del 100% que votó a Bullrich en las elecciones generales, el 74,8% votaría a Javier Milei, mientras que el 9,2% votaría a Sergio Massa. El 12,8% aún no tiene decidido el voto. Sorprendentemente entre los que votaron a Myriam Bregman, el 7,9% elegirá la opción libertaria.

Universidad de San Andrés

La Universidad de San Andrés se sumó a las encuestas y reflejó otros números. Como vienen indicando otras encuestas, la participación total también es baja. En este caso, el 22% de los encuestados se dividen entre el voto en blanco, el voto no decidido, o el voto nulo. El 10% de la gente encuestada prefirió no responder la encuesta.

Con eso en cuenta, nuevamente el candidato de La Libertad Avanza aparece como el vencedor de las elecciones con el 37% de los votos a su favor, mientras que Massa recaudaría apenas el 31%.

Circuitos

El 44,2% de los votos irían para el ministro de Economía según el sondeo que investigó Circuitos. Milei, en tanto, obtendría el 42,1% de los sufragios. El 9,8% votaría en blanco o nulo, mientras que el 3,9% aún está indeciso. El 29% de los encuestados asocia la motosierra del diputado con la palabra "ajuste", mientras que el 42,9% relaciona el concepto de "unidad nacional" de Massa con "reconstrucción".

Giacobbe

La encuestadora dirigida por Jorge Daniel Giacobbe vaticinó que en un 48,3% sería Javier Milei el encargado de llevar adelante el país desde el 10 de diciembre, mientras que por 5 puntos porcentuales, con el 43,3%, Sergio Massa quedaría en segundo lugar. El 5,5% aún sigue indeciso y el 2,8%votaría en blanco o impugnaría.

DC Consultores

Los números que revela DC Consultores son los únicos en donde Javier Milei cruza la barrera del 50, llegando a obtener el 50,1%.

En consecuencia, Sergio Massa obtendría el 44,6% de los votos. El 2,1% aún no habría decidido el voto, mientras que el 3,2% ya definió que votaría en blanco. /MDZOL