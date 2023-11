Crimen de Lautaro: un detenido confesó que participó de la pelea

La pelea arrancó adentro del local bailable, cuando un joven llamado Ian le pegó en la cara a otro identificado como Román y le rompió el anteojo, por lo que sacaron a ambos del lugar junto a sus respectivos grupos de amigos. El agredido quería que le pagaran el arreglo del anteojo y en ese momento comenzó el conflicto.

En las imágenes se puede ver que dos jóvenes agreden brutalmente a Lautaro: uno de ellos fue identificado como Román y el restante es uno que estaba en moto, que investigan si era amigo de Román o si vino después.

“Era la tercera o cuarta vez que iba a un boliche. En los videos se ve claro como mi hijo levanta la mano como diciendo ‘yo no tengo nada que ver’ y le pegan de atrás. No le dan chance ni a defenderse, no es una pelea mano a mano. Él cae al suelo y no se puede ni parar porque le siguen golpeando. Fueron a matar por matarlo. No sé qué pensar”, dijo Diego, el papá de la víctima, a Telenoche.