Ángel de Brito confirmó que Marina Calabró tiene escarlatina: de qué se trata esta enfermedad

Ante la preocupación, Calabró salió a hablar: “Sí, tengo escarlatina, pero lo primero que aclaro es que tengo yo sola”, después de que Diego Estévez hablara en A la tarde de “un brote en Radio Mitre”.

Y agregó: “Es una angina para dar una idea de los síntomas”. Además, sostuvo: “Ahora estoy un poco brotada. Son tres días con antibióticos, no es nada. Le dan un dramatismo que no tiene. Si lo googleás, se ve que no lo tiene. Es una pavada, y quiero aclarar que lo tengo yo sola”.

"Es un enfermedad que es más común en los chiquitos de jardín de infantes que en los adultos, y la verdad es que el doctor se sorprendió que la tuviera yo, porque tampoco tengo una hija en esa edad, pero bueno, te toca", detalló.

En cuanto a los síntomas, afirmó que fue algo muy suave y explicó: "Fue dolor de garganta, febrícula, un mínimo brote en la piel y ahora ya por suerte ni me duele la garganta ni tengo fiebre. El lunes si sigo así ya estoy de alta, con lo cual es muy simple".

Por último, Marina se refirió a la preocupación que se generó en las redes por posibles contagiados y aclaró: “Gracias a Dios no se contagió nadie ni en la tele ni en la radio, así que no hay ninguna alarma de nada”./Minuto Uno