Según Unicef en la guerra de la Franja de Gaza corre riesgo la vida de un millón de niños

Unicef advirtió hoy que las vidas de más de un millón de niños en la Franja de Gaza "cuelgan de un hilo" ante el colapso del sistema sanitarios y la intensificación de los ataques israelíes contra instalaciones médicas en el enclave.

En un comunicado, la agencia de Naciones Unidas indicó que en las últimas 24 horas las actividades de los hospitales infantiles de Al Rantisi y Al Naser se han reducido drásticamente, y denunció que solo "un pequeño generador" alimenta las unidades de cuidados intensivos en esos centros.

Asimismo, Unicef dijo haber recibido informes de "intensos ataques" cerca de Al Rantisi, donde se encuentran niños en diálisis, mientras que el Al Naser también sufrió daños el viernes.

It’s been 36 days.



This must stop now.



As humanitarian needs grow, @UNICEF is doing what we can.



But we need an immediate humanitarian ceasefire & sustained, safe and unimpeded access for aid! pic.twitter.com/1TBfsUhB3K