Lionel Messi mostró su octavo Balón de Oro en Inter Miami

sábado 11 de noviembre de 2023

Antes de retomar la actividad en Inter Miami en lo que es amistoso entre Inter Miami ante New York City como local , Lionel Messi exhibió su octavo Balón de Oro ante el público y les dedicó unas palabras a los presentes.

En un evento al que se lo denominó “Noche d’Or” y se organizó para agasajar al astro argentino, fue el propio número 10 el que arengó a los fanáticos a ir por más en 2024: “Llevamos poco tiempo juntos, pero conseguimos el primer título para este club, algo muy importante porque lo vinimos a buscar, lo necesitaba el club y los jugadores, por cómo veníamos. Es algo muy importante para lo que se viene el año que viene, nos da la posibilidad de jugar un torneo importante y, como dije al principio, no tenía dudas de que lo íbamos a pasar bien e íbamos a disfrutar".

“Hoy en día no tengo dudas. Al principio no las tenía, ahora mucho menos. El año que viene va a ser mucho mejor, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir ganando títulos y ojalá ustedes acompañen como acompañaron todos estos meses en los que me tocó estar acá porque necesitamos su apoyo, fue grandioso tenerlos cerca. El año que viene tenemos cosas importantes y tenemos que hacerlo juntos. Muchísimas gracias, buenas noches”, fue el discurso final de Messi.

Jorge Mas, uno de los fundadores del Inter Miami, había ofrecido un breve discurso sobre el césped antes de la bienvenida a Leo: “A mi gente, a mi ciudad, a mis amigos. Esta es una noche de celebración. Hace 122 días, Lionel Messi llegó a nuestra ciudad, a menos de 200 metros de aquí y empezó un nuevo capítulo de su vida”.