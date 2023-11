El mensaje de Sabrina Rojas a Flor Vigna luego de ver la foto íntima con su ex

sábado 11 de noviembre de 2023

Sabrina Rojas quedó en shock al ver la foto íntima que publicó Flor Vigna, donde se lo ve a Luciano Castro tocándole las partes íntimas por debajo de la pollera. Al aire de LAM (América), dio su opinión sobre el contenido de la postal y también apuntó contra la cantante, con quien parecía tener muy buena onda.

“A mí me pareció un montón. Eso que publicó es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra El Divorcio. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual”, expresó.

Acto seguido, la modelo le hizo un fuerte pedido a la actual pareja de su exmarido: “Estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. Que piense que hay dos niños que no sé si está bueno que vean a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”.

Por último, Rojas reconoció que ella cuidaba más a Luciano Castro cuando estaban juntos. “Yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”, cerró.