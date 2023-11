Torneo del Interior: Universitario ganó la final y es el nuevo campeón

sábado 11 de noviembre de 2023

Culminada la final de la temporada 2023 del Torneo del Interior A de rugby, Universitario de Tucumán se coronó campeón tras vencer por 25 a 21 a Córdoba Athletic. En Ojo de Agua, las Serpientes fueron superiores y lograron contener los avances del rival para alzar el trofeo por primera vez, en un partido que se le complicó en el último tramo.

En el comienzo del duelo, ambos equipos salieron a desarrollar su plan de juego, con mejores movimientos y controles por parte del plantel cordobés. A los 8’ y mediante la fuerza de su pack, Omar Gutiérrez marcó el primer try del cotejo, que fue convertido por Augusto Guillamondegui. A partir de ahí, el conjunto visitante bajó en intensidad y empezó a sufrir los embates de su rival.

En 17’, Bruno Sbrocco rompió por el centro y llegó al ingoal rival para los tucumanos. Los minutos pasaban y los dirigidos por Rodrigo Horonato empezaron a adueñarse del juego con acciones ofensivas de lujo y precisión. A los 22’, Luciano Valdez coronó un gran ataque, convertido por Marcos Villagra. Luego, cuando el reloj marcó 25’, una espectacular maniobra de Valdez, que engañó a la defensa cordobesa, le permitió a Paulo Garretón apoyar su conquista, que sumado a la convalidación de Villagra les sirvió para mantener la supremacía y bajar el telón de la primera mitad con una ventaja de 19-7.

El inicio del complemento encontró a Córdoba Athletic dispuesto a dar vuelta la página. De hecho, Hernán Bustos, head coach, movió el banco y con eso quiso darle mayor dinamismo y recuperar la iniciativa. Sin embargo, las constantes indisciplinas y la desorientación a la hora de construir ataques, le posibilitaron a Universitario aumentar la ventaja por medio de dos penales bien efectuados por Mateo Villagra, que dejaron el tanteador 25- 7 en 55’.

En el tramo final, el plantel visitante encontró en una falta que terminó en amarilla de Enzo Brandan una ventaja numérica que le permitió acortar distancias. Buenas asociaciones y firmeza en la defensa fueron las claves que le posibilitaron a Córdoba Athletic anotar dos tries, primero con Valentín Cabral y luego una tremenda corrida de 80 metros de Ignacio López, que con las conversiones de Guillamondegui dejaron las cosas 25-21 en favor del anfitrión.

Los últimos minutos estuvieron cargados de dramatismo para Las Serpientes, que tuvieron que contener los avances de su rival para poder soñar con el campeonato. Un error en el control del último ataque del encuentro por parte de Córdoba Athletic le dio a Universitario de Tucumán el triunfo por 25- 21 y así consiguió su primer título nacional en ochenta años de vida.

SÍNTESIS

Universitario de Tucumán (25): 1. Facundo Torres, 2. Luciano Nobau, 3. Francisco Moreno; 19. Nicolás Gentile (c), 5. Karim Ahmad; 6. Tomás Delpero, 7. Bruno Sbrocco, 8. Lisandro Ahualli; 9. Agustín López Ríos, 10. Luciano Valdez; 11. Nicolás Brandán, 12. Álvaro Ferreyra, 13. Tomás Vanni, 14. Pablo Garretón; 15. Marcos Villagra.

Cambios: PT: 36’ Enzo Brandan por Karim Ahmad, ST:10’ Franco Gómez Vallejo por Facundo Torres, 13’ Thiago Sbrocco por Bruno Sbrocco, 25’ Martin Pintado por Pablo Garretón y Ramiro Ferreyra por Luciano Valdez, 27’ Joaquín Juárez por Luciano Nobau, 31’ Facundo Juárez por Agustín López Ríos.

Entrenador: Rodrigo Honorato.

Córdoba Athletic (21): 1. Exequiel Leonangili, 2. Santos Juárez, 3. Cristian Antocic; 4. Omar Gutiérrez (c), 5. Rogelio Quiroga; 6. Valentín Cabral, 7. Luciano Keller, 8. Genaro Fissore; 9. Agustín Moyano, 10. Augusto Guillamondegui; 11. Ignacio López, 12. Tomás Bocco, 13. Facundo Moll, 14. Ignacio Rizzi; 15. Tomás Caffaratti.

Cambios: ST: 1’ Valentín Pieretto por Cristian Antocic, Leonel Oviedo por Santos Juárez y Gonzalo Gargallo por Exequiel Leonangili, 11’ Felipe Acuña por Facundo Moll, 15’ Joaquin Achaval por Luciano Keller y Lucio Willington por Rogelio Quiroga, 16’ Facundo Villalba por Agustín Moyano.

Entrenador: Hernán Bustos.

Puntos en el primer tiempo: 8’ Try de Omar Gutiérrez convertido por Augusto Guillamondegui (C), 17’ Try de Bruno Sbrocco (U), 22’ Try de Luciano Valdez convertido por Marcos Villagra (U), 25’ Try de Pablo Garretón convertido por Marcos Villagra (U).

Resultado parcial: Universitario de Tucumán 19- 7 Córdoba Athletic.

Puntos en el segundo tiempo: 12’ Penal de Marcos Villagra(U), 14’ Penal de Marcos Villagra (U), 25’ Try de Valentín Cabral convertido por Augusto Guillamondegui (C), 30’ Try de Ignacio Lopez convertido por Augusto Guillamondegui (C).

Resultado Final: Universitario de Tucumán 25-21 Córdoba Athletic.

Amonestados: ST: 20’ Enzo Brandán (U).

Árbitro: Juan Manuel Martínez.

Cancha: Universitario de Tucumán. /ESPN deportes