Claudio Mosca: "Si todos nos quedamos callados va a seguir pasando siempre lo mismo"

sábado 11 de noviembre de 2023

Almirante Brown y Ferro empataron 0-0 por el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo reducido de la Primera Nacional 2023. El encuentro se jugó en el estadio Fragata Presidente Sarmiento de Isidro Casanova y luego de la igualda

d 1-1 en la ida disputada en Caballito, el local avanzó de fase por la ventaja deportiva.

En la segunda parte del encuentro hubo una jugada polémica. El capitán del Verdolaga, Hernán Grana, buscó con un largo pelotazo a Díaz. El envío fue interceptado por Ulises Abreliano, quien no pudo cabecear y tocó la pelota con la mano. Sin embargo el árbitro, Jorge Baliño, no cobró penal ni expulsó al defensor del local por ser el último hombre.

Tras el final del partido, Claudio Mosca, ex futbolista de San Martín de Tucumán expresó toda su bronca en X.

"Si todos nos quedamos callados va a seguir pasando siempre lo mismo. Yo no quiero ser cómplice de esto. No podría mirar a mis hijos a la cara. Si decir la verdad me cuesta mi laburo pagaré eso precio", posteó el jugador de Ferro.

El futbolista en la previa del partido había realizado una publicación criticando los cambios constantes en los los torneos y el cambio de reglas en medio d ela competencia.

