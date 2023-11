¿Sensación térmica de más de 60° en Asunción?: aclaran que fue un error

sábado 11 de noviembre de 2023

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de Paraguay aclararon que hubo inconsistencias en una publicación en redes sociales de que entre las 14:00 y las 15:00 de este sábado la sensación térmica fue superior a los 60°C. Tras ser alertados por la reacción de los internautas, la publicación fue aclarada por la propia institución dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

“Los datos de sensación térmica en Asunción de las 14:00 y 15:00 tuvieron inconsistencias, actualmente está subsanado el inconveniente. Obs: Los datos de sensación térmica son calculados automáticamente a partir de otros datos medidos”, se publicó en la cuenta oficial de X (antes Twitter).

También se puntualizó que en ese horario en Asunción la temperatura llegaba a los 40,8 °C y la sensación térmica era de 42,4°C, con vientos del noreste de 37 kilómetros por hora, además de actualizar los datos de la presión atmosférica, cuyo valor estaba en 989,6 hPa.

“Fue un error y ya está aclarado, porque se encendieron nuestros dispositivos de alarma y verificamos. Ese es un cálculo, no es un valor medido. Entonces, posiblemente hubo inconsistencias en el cálculo y disparó ese número. Es un número ficticio”, señaló el titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), licenciado Eduardo Mingo, en diálogo con La Nación/Nación Media.

Explicó que normalmente la sensación térmica es un cálculo y “no es algo medido”. “Entonces, por eso es que salió eso y no refleja el cálculo lo que tendría que haber hecho. Ahora ya está otra vez actualizada la página”, comentó.

Recordó que justamente hace unos días se reportó una vulneración de la seguridad de los servidores. “Y puede ser que de repente todos los servicios no hayan sido levantados y de repente pudo haber calculado mal. No quiero asegurar que fue a consecuencia de eso, porque no tengo esa evidencia. Pero la inconsistencia nos llamó la atención y verificamos, y había problemas ahí”, indicó.

El meteorólogo ratificó que sigue el calor y mañana domingo incluso podría ser un día más caluroso con temperatura de entre 40 y 41 grados. “Y partir del lunes habría una señal de probabilidad de aguacero, que lo que hace es atajar un poco la temperatura, pero esa sensación térmica o esa incomodidad se va a disparar igual”, remarcó. /www.lanacion.com.py