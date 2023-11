Un futbolista se desplomó en pleno partido y murió camino al hospital

sábado 11 de noviembre de 2023

El fútbol europeo está conmocionado. En las últimas horas, se confirmó la muerte del futbolista ghanés Raphael Dwamena, jugador del Egnatia Rrogozhinë de Albania y con pasado en la liga de España, se desplomó en el terreno de juego y falleció en camino al hospital. El video de la escena se viralizó rápidamente en las redes sociales y el impacto es muy grande.

El futbolista de 28 años había pasado por el Levante y Real Sociedad de España y ahora militaba en la primera división de Albania. En 2020 fue diagnosticado con problemas cardíacos y este fin de semana se descompensó en pleno partido.

Según informó EFE, en enero de 2020, fue operado en Zaragoza tras algunos antecendetes cardíacos y se le instaló un dispositivo en el corazón. Por esta situación, no pudo jugar durante casi tres años. Si bien los médicos le recomendaron terminar con su carrera, decidió seguir con su sueño y pasión.

Incluso, en las últimas horas se recordó una fuerte entrevista que tuvo en el 2022 con el medio suizo Neue Zürcher Zeitung donde el futbolista ghanés afirmó que no temía morirse jugando y que si así fuera no iba a tener problema. “Si muero, esa es la voluntad de Dios. Me voy y punto. Olvidado. La gente a mi alrededor estará triste durante unas horas, o tal vez incluso unas semanas. Pero lo superarán y seguirán adelante. No vivo mi vida para complacer a las personas. Solo a Dios”.

El comunicado de la Selección de Ghana

“La Asociación de Fútbol de Ghana lamenta la muerte de nuestro ex jugador Raphael Dwamena y desea expresar nuestro más sentido pésame a su familia en este difícil momento.

El exdelantero de Ghana fue declarado muerto el sábado tras desplomarse en un campo de fútbol durante un partido de Liga en Albania. El jugador del Egnatia sufrió un infarto durante un partido de Liga entre el Egnatia y el Partizani. Según informan desde Albania, el jugador de 28 años se desplomó en el campo en el minuto 24 del partido y falleció minutos después en el hospital de Kavaja. Dwamena anotó nueve goles en la temporada actual.

El exjugador de la Red Bull Academy representó a Ghana en 9 ocasiones y marcó dos goles.

“Sirvió bien a su país y mostró clase cada vez que representó a Ghana”, dijo el presidente Simeon-Okraku. “Esta noticia es difícil de aceptar. Nuestros mejores deseos para la familia en este momento” “Que Dios Todopoderoso le encuentre un tranquilo descanso”, añadió. Que su alma descanse en paz”. /TN