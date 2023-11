Horóscopo: cómo será tu semana del 12 al 18 de noviembre

domingo 12 de noviembre de 2023

Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para esta semana. Los Primeros te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo en cuestiones de salud, amor y dinero.

La semana pasada fue bastante tranquila astrológicamente hablando. Pero esta semana, el horóscopo semanal tiene agendado en el calendario lunar una luna nueva sobre Escorpio, que se dará la madrugada del 13 de noviembre de 2023, que llega para crear vínculos muy fuertes, pero también cortar con aquellos que ya no tienen nada con lo que nutrirnos.

Aquí tienes el horóscopo semanal del 12 al 18 de noviembre de 2023 con las predicciones necesarias para que nada de lo que ocurra en los próximos días te pille desprevenido. Lee tu signo solar para obtener más información.

Aries (21/3 al 20/4)

Aries, la semana del 12 al 18 de noviembre irá bien en el trabajo —gracias a que Júpiter será tu mayor fan esta semana—, pero las cosas en casa no serán como esperabas. Cuidado con esto.

En el amor, te encanta organizar todo en tu hogar y tu pareja, que lo sabe, te carga con toda la responsabilidad. No dejes que esto sea así. Esto va de llegar a un equilibrio equitativo.

En el dinero esta semana, Júpiter en tu signo que potencia que se solucionen los problemas económicos. Tendrás suerte en viajes y en inversiones. Ten en cuenta el número 4.

En cuanto a salud esta semana, necesitas distraerte más. Aunque eres fuerte y no te gusta mostrar debilidades, el cansancio también se apodera de ti. Relájate y toma zumo de naranja y medio limón en ayunas, te ayuda a estar en forma y empezar bien el día.

El mejor día de la semana para Aries: lunes.

El consejo de la semana para Aries: la paciencia es una virtud que hará que te sientas más feliz contigo mismo y con los demás.

Tauro (21/4 al 21/5)

Tauro, Júpiter está mandando muy buenas energías esta semana del 12 al 18 de noviembre de cara al trabajo, por lo que aprovecha para adelantar todo lo posible y así no estar agobiada de cara a navidades.

En el amor esta semana, no escuches los cotilleos de la gente sobre tu familia o tu pareja, tienes claro lo que quieres y la envidia nunca fue buena consejera. Deberás ir a cualquier evento que se te presente, encontrarás algo positivo de cara a un futuro cercano.

En el dinero esta semana, la gente que trabaja contigo te dará apoyo. Si estás pendiente de hacer un examen o alguna prueba, todo saldrá bien, aunque no al primer intento. Júpiter favorece tu economía.

Tauro en la salud esta semana, procura levantar el ánimo para enfrentarte a cualquier circunstancia. Te vendría bien tomar un complejo vitamínico.

El mejor día de la semana para Tauro: miércoles.

El consejo de la semana para Tauro: en el descanso también está la manera de recargar pilas para dar lo mejor de ti en el trabajo.

Géminis (22/5 al 21/6)

Géminis, sabemos que lo tuyo es ir a tu bola sin dar explicaciones a nadie. Pero siento decirte que esta semana del 12 al 18 de noviembre sí las tendrás que dar.

Géminis en el amor esta semana, no te enfades con las personas mayores. Tu familia está muy pendiente de ti y eso puede llegar a agobiarte, aunque sabes que no es lo que pretenden. Necesitas más independencia.

Sobre dinero esta semana sentirás el respeto de la gente con la que tratas a diario, pero no seas demasiado exigente. Tienes que poner de tu parte y darte a los demás, no todo el mundo tiene tu paciencia infinita. Suerte con el número 2.

Sobre tu salud, últimamente las grandes comidas te sientan fatal. No te obsesiones con ello y haz más ejercicio, te sentirás mucho mejor.

El mejor día de la semana para Géminis: martes.

El consejo de la semana para Géminis: necesitas confiar más en los demás, así podrás delegar.

Cáncer (22/6 al 22/7)

Cáncer, esta semana del 12 al 18 de noviembre es un buen momento para sanar heridas, cuidarse y pensar en una misma. La luna nueva que se dará sobre Escorpio y cuyas energías estarán presentes a lo largo de la semana te ayudará.

Cáncer en el amor esta semana, despiertas interés en gente más joven que tú, aunque estás en un momento tranquilo y sereno en el que no te apetece meterte en líos y mucho menos amorosos. Haz lo que te apetezca.

Cáncer en el dinero esta semana, si estás esperando cobrar un dinero que te deben, procura que sea por las buenas porque de lo contrario lo tendrás que dar por perdido.

En la salud esta semana, podrías sufrir algo de alergia, lo notarás en tu garganta. Las infusiones de tomillo endulzado con miel de romero o de azahar te irán muy bien.

El mejor día de la semana para Cáncer: viernes.

El consejo de la semana para Cáncer: piensa lo que te juegas antes de comprometer tus sentimientos, luego lo pasas mal.

Leo (23/7 al 23/8)

Leo, tu misión para esta semana del 12 al 18 de noviembre no es otra que pensar las cosas con calma, delicadez y siempre con el punto fijado en el futuro. Si lo haces así, te quitarás más de un disgusto.

Leo en el amor esta semana, ten paciencia y trata de conseguir la estabilidad emocional que necesitas y siempre has anhelado. ¡Pero sin agarrarte a un clavo ardiendo! Procura ser algo más amable con tu familia política para que tu pareja esté más relajada y no haya discusiones innecesarias.

Leo en el dinero esta semana si no trabajas, podría salirte una entrevista gracias a una recomendación. No tengas miedo o reparo a viajar porque te vendrá bien. Si trabajas, intenta ser amable con tus compañeros y no entrar en conflictos.

Leo en la salud esta semana, evita los picantes y los lácteos porque podrías sufrir ardores. Come despacio, masticando bien y te sentirás mucho mejor.

El mejor día de la semana para Leo: jueves.

El consejo de la semana para Leo: no te tomes a lo personal todo lo que suceda, a veces la gente simplemente no piensa en los demás.

Virgo (24/8 al 23/9)

Virgo, esta semana del 12 al 18 de noviembre debes proponerte contestar a los demás con sinceridad. Cuando sea sí, adelante. Cuando sea un no, no dudes en cortar.

En el amor esta semana, no escuches los cotilleos de la gente sobre tu familia o tu pareja. Tienes claro lo que quieres y la envidia nunca fue buena consejera. Deberás asistir a un evento al que te invitarán y en el que encontrarás algo positivo de cara a un futuro cercano.

Virgo en el dinero esta semana la gente que trabaja contigo te dará apoyo. Si estás pendiente de hacer un examen o alguna prueba, todo saldrá bien. Júpiter favorece tu economía.

Sobre tu salud esta semana procura levantar el ánimo para enfrentarte a cualquier situación. Te vendría bien tomar un complejo vitamínico para potenciar tu energía.

El mejor día de la semana para Virgo: lunes.

El consejo de la semana para Virgo: meditar rodeada de tus piedras espirituales te vendrá bien para relajarte.

Libra (24/9 al 23/10)

Libra, esta semana del 12 al 18 de noviembre vas a estar irreconocible, porque preferirás tener tu vida hecha un caos a en equilibrio. Sacarás aprendizaje, pero pronto querrás volver a ser tú misma

Libra en el amor esta semana tu familia te dará todo el apoyo y cariño que necesitas en estos momentos en los que te sientes un poco solo. No discutas con tus seres queridos por tonterías, eso no solucionará tu problema y te hará sentir aún peor.

En el dinero esta semana, si tienes entre manos un nuevo negocio puede salirte muy bien gracias a Júpiter. Eso sí, debes dejar a un lado tanta ambición por el dinero. Al principio los beneficios serán escasos, pero no desistas porque acabarás viendo sus frutos.

Respecto a la salud, tienes los nervios a flor de piel y discutes con mucha facilidad, incluso te cuesta conciliar el sueño. Las infusiones de valeriana te tranquilizan y te sentirás mucho mejor.

El mejor día de la semana para Libra: lunes.

El consejo de la semana para Libra: cuando intentes buscar el equilibrio hazlo siempre pensando desde tu bienestar.

Escorpio (24/10 al 23/11)

Escorpio, esta semana del 12 al 18 de noviembre aprenderás que no siempre debes quedarte con la primera impresión de una persona. A veces pecas de aparentar y no tienes por qué.

Escorpio en el amor esta semana tendrás buena relación con tu familia y te demostrarán todo el apoyo que tanto necesitas y que te ha faltado en los últimos días. No debes mezclar a la gente del trabajo con la que te rodea en tu vida personal porque podría haber roces innecesarios que solo te causarán problemas.

Con el dinero esta semana, levantas envidias porque la gente piensa que tienes más dinero del real. Buen momento para retomar esos estudios u oposiciones que dejaste abandonados hace tiempo.

Escorpio en la salud esta semana, las preocupaciones te llevan a comer más de la cuenta. Procura controlar tu ansiedad, relájate y descansa.

El mejor día de la semana para Escorpio: sábado.

El consejo de la semana para Escorpio: si sientes que careces de amor propio, reflexiona mucho sobre ti misma y tus mayores virtudes. Tienes muchas.

Sagitario (24/11 al 22/12)

Sagitario, con lo positiva que siempre eres, esta semana del 12 al 18 de noviembre sentirás que todo va a salir mal y que el fin del mundo está cerca. Es cosa de la luna nueva en Escorpio, así que respira primero.

Sagitario en el amor esta semana fíate de tu pareja, sus consejos y su colaboración te proporcionará luz en los momentos difíciles en los que no sabes qué decisión tomar. No dudes de su lealtad y fidelidad, sabes que te quiere y que siempre te lo demuestra.

Sobre el dinero esta semana, unos ahorros que tienes guardados te servirán para realizar una pequeña inversión muy fructífera. No te fíes de hacer una sociedad con un viejo amigo, será mejor que sigas tu intuición y así te saldrá perfecto.

Sagitario en la salud esta semana, sufrirás dolores de cabeza debido al estrés y a no descansar lo suficiente. Piensa un poco más en ti y verás cómo te sientes mucho mejor.

El mejor día de la semana para Sagitario: domingo.

El consejo de la semana para Sagitario: cuando sientas que necesitas recargar energías, intenta pasar tiempo a solas haciendo algo que te guste.

Capricornio (23/12 al 20/01)

Capricornio, esta semana del 12 al 18 de noviembre se juntará la influencia de Venus con el luna nueva en Escorpio para que te abras al amor. Será una muy buena semana, prometido.

Capricornio en el amor esta semana la influencia de Venus hace que te sientas romántico, cariñoso y que te emociones con cualquier detalle que tenga contigo tu pareja. Retomarás la relación con unos amigos de los que te has distanciado últimamente.

Capricornio en el dinero esta semana ten cuidado con los negocios que te ofrezcan porque no te van a salir bien. No involucres a tu familia en créditos ni avales de los que no puedas responder después o tendrás muchos enfrentamientos.

Capricornio tu salud es buena, aunque no debes descuidar la hidratación. Bebe mucha agua e intenta comer mucha fruta como melón o sandía al mediodía.

El mejor día de la semana para Capricornio: viernes.

El consejo de la semana para Capricornio: los buenos momentos están para disfrutarlos. No pienses en el pasado, solo en el presente.

Acuario (21/1 al 19/2)

Acuario, tu semana del 12 al 18 de noviembre será de estas que preferirás que se acaben cuanto antes, pero la buena noticia es que lo hará. Podrás con ello.

Acuario en el amor esta semana eres tradicional y te gusta estar tranquilo en el hogar y disfrutando de la compañía de tu pareja. Te invitarán a un evento o fiesta divertida donde lo pasarás genial.

Acuario en el dinero esta semana no dejes de reclamar un dinero que te deben desde hace tiempo. Harás un corto viaje que, aunque te supondrá un gasto extra, te hará recordar tiempos maravillosos. Puedes salir beneficiado en un reparto o herencia de alguien cercano.

Acuario últimamente tienes los nervios a flor de piel. No estaría mal que te tomarás unos días de descanso para liberar tensiones. Las infusiones de jengibre te sentarán bien.

El mejor día de la semana para Acuario: domingo.

El consejo de la semana para Acuario: guárdate un día para ti misma. Mimarte te vendrá bien para cargar pilas.

Piscis (20/2 al 20/3)

Piscis, te espera una semana del 12 al 18 de noviembre de mucha reflexión. La luna nueva en Escorpio te quitará de tu lado a alguien que no te hace bien, pero sabrás que es lo mejor que podía pasar.

Piscis en el amor esta semana debes demostrar a tu pareja el cariño que le tienes, porque se queja del poco tiempo que le dedicas y sabes que no le falta razón. Llevas un tiempo en el que has abandonado un poco tu vida familiar y eso te va a traer consecuencias poco recomendables. Cámbialo.

Piscis en el dinero esta semana, gracias a una recomendación de un familiar que no esperabas, te puedes beneficiar mejorando tu vida laboral y tu estabilidad económica. No seas egoísta a la hora de compartir comisiones o beneficios.

Piscis en la salud esta semana procura centrarte en lo que haces. Llevas un tiempo que estás propenso a cualquier golpe o caída tonta. Ten más cuidado. Para los golpes un buen remedio es el alcohol de romero.

El mejor día de la semana para Piscis: jueves.

El consejo de la semana para Piscis: intenta no caer en la trama de tus propios pensamientos, porque es probable que termines frustrada tras ver que no se cumplen.