Arden las elecciones en BOCA: Jorge Reale BAJÓ su candidatura y Riquelme define su rol

La política se apoderó del Mundo Boca en estos días posteriores al golpazo de la caída en la final de la Copa Libertadores. Mientras Mariano Herrón intenta alzar el ánimo de sus jugadores y encarrilar el barco para lograr una clasificación al máximo certamen continental del año que viene que en este momento luce complicada, las elecciones del 2 de diciembre se avecinan y se empiezan a jugar las primeras cartas fuertes desde los distintos sectores en disputa. La última novedad contundente en esta esfera es que Jorge Reale anunció que baja su candidatura.

Asimismo, el ahora excandidato a mandatario de Boca dejó a entrever que no se sumará ni acompañará a ninguna otra fórmula (se lo había vinculado con la de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, con quienes incluso mantuvo una reunión en la que no hubo acuerdo).

Con este panorama y a la espera de la definición de otros posibles postulantes (como podría ser Rafael Di Zeo, jefe de la La Doce), la contienda parece dividirse entre el oficialismo, que por estas horas define a su equipo de trabajo y fundamentalmente que rol ocupará Juan Román Riquelme, y la oposición, encabezada por el ex Ministro de Modernización de la Nación que tiene como aliado al expresidente del país.

El punto clave a resolverse próximamente es qué decisión tomará Riquelme. El actual vice debe definir antes del 14 de noviembre, día en el que se presentarán oficialmente las listas, su función de cara a los comicios.

En la noche del sábado, tras el anuncio de Reale, las versiones más fuertes indicaron que Román podría haber cambiado su postura y estaría evaluando postularse como presidente, pero lo cierto es que todavía no hay definiciones concretas y habrá que esperar al anuncio oficial del ídolo azul y oro, que días atrás salió con los tapones de punta asegurando que sus contrincantes "juegan sucio".

El mensaje completo de Reale para notificar que se baja de las elecciones en Boca

"Ante las informaciones erróneas que circularon en estos días, quiero comunicar que he tomado la decisión de no participar en estas elecciones.

En todo este tiempo hemos hecho un esfuerzo grandísimo por constituir un espacio constructivo y propositivo, que estuviese por fuera de la grieta y sus lógicas dañinas. Pero no sin dolor debemos contarles a los socios que no llegamos.

La grieta que atraviesa nuestro club en estos días se agudizó y no hay lugar para nosotros en esta contienda. Esta batalla no es la nuestra.

Para todos los que conformamos Familia Xeneize representa una profunda decepción no haber alcanzado el objetivo, pero entendemos que tal vez Boca tenga la necesidad de atravesar de una vez por todas esta antinomia extrema, para poder dar vuelta la página y empezar de nuevo.

Y ahí nos van a encontrar, en una oposición que invite a discutir todo lo que haya discutir pero sin mirar las cosas desde el odio, sino que siempre queriendo que Boca gane, que crezca, proponiendo e intentando elevar la vara para responder a las necesidades de los socios.

Agradezco de todo corazón a todos los que caminaron conmigo y le pusieron el cuerpo a este proyecto, así como también a todo @bocalacausay a @DiegoMLajst por su sincero acompañamiento.

Tomo esta decisión con la tranquilidad que da el tener las convicciones intactas y el haber caminado junto a los socios todo este tiempo sin dobleces ni doble cara. Cada uno de ellos a los que he mirado a los ojos va a saber entenderme".