En el inicio del debate, Massa y Milei se acusaron de "mentiroso"

domingo 12 de noviembre de 2023

“Por sí o por no”, las preguntas de Massa que molestaron a Milei y generaron el primer cruce del debate. El candidato Unión por la Patria le hizo una serie de consultas directas a su adversario, quien reaccionó en forma airada y lo tildó de mentiroso.

“El debate recién empieza, no te pongas agresivo”, contestó Massa. “A mi no me vas a condicionar. Si te voy a decir que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, Vos sos un mentiroso al asustar y engañar a la gente, con el boleto. Mentiste, y además nosotros queremos atacar la parte que tiene que ver con los impuestos. No vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permtir que la economía se recupere, tu problema es que nos reventaste los ingresos, cayeron 33%, que ya venían cayendo con Macri. Mirá la miseria que generaste. Voy a terminar con el BCRA, voy a terminar con la inflación que es la forma en la que nos roban a nosotros”, fue la respuesta de Milei.

Massa, insistió en consultarle con la misma formulación. “Por sí por no”, reiteró Massa, indagando en las propuestas del libertario.

Milei: "Vos a mi no me vas a condicionar como contesto. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso, en engañar y asustar a la gente como hiciste" https://t.co/5N3tfZSacm #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/4LRxIdyG6r — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023

Milei: "Yo entiendo que te funcione la campaña del miedo, pero deja de mentirle a la gente" https://t.co/5N3tfZSacm #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/D1Y4jgwCnh — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023