Elon Musk tendrá su propia película: ¿Qué actor interpretará al multimillonario?

lunes 13 de noviembre de 2023

Elon Musk, una de las personas más adineradas del mundo y reconocido tanto por sus compañías como por sus controversias, tendrá su propia película documental. El proyecto acaba de ser confirmado: se basará en una biografía que ha sido criticada por ser demasiado complaciente con el dueño de Tesla y la exTwitter. La dirección estará a cargo de Darren Aronofsky, recordado por filmes como El cisne negro y El luchador.

La película de Elon Musk: detalles de la biopic

La película documental sobre la vida de Elon Musk será producida por A24, informa Variety, y se basará en la biografía autorizada por el empresario, que escribió Walter Isaacson y se publicó en septiembre de este año.

El autor es reconocido por el texto biográfico sobre Steve Jobs, el cofundador de Apple, que también tuvo su adaptación al cine en el 2015, en ese caso dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Michael Fassbender.

Tal como nota el sitio Engadget, resta saber qué hará Aronofsky con el texto de Isaacson, siendo que aquel trabajo biográfico fue criticado por dar un tratamiento demasiado complaciente a Musk, un hombre que además de su éxito profesional y alto grado de innovación ha protagonizado numerosas controversias, en especial desde su adquisición de Twitter, red social que renombro como X.

Es esperable que Aronofsky no decepcione, considerando sus anteriores trabajos y su sello personal. Para desprevenidos, además de las mencionadas películas, el cineasta neoyorkino dirigió The Whale, Mother!, y Noé.

Lo cierto es que hay mucho para contar. Nacido en Sudáfrica en 1971, Musk cofundó la compañía que se ha convertido en paradigma de los vehículos eléctricos, Tesla; realiza viajes al espacio con su firma SpaceX, con la que prevé llegar a Marte; desarrolla chips que se implantarán en cerebros humanos a través de la compañía Neuralink; y el año pasado se convirtió en el dueño de una de las redes sociales más conocidas, Twitter, en la que ha realizado cambios más criticados que alabados. Su fortuna ronda los 180.000 millones de dólares, según Forbes, y disputa con Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton, la medalla de la persona más rica del mundo.

Elon Musk tendrá su propia biopic: ¿qué actor interpretará al millonario?

El proyecto aún se encuentra en una etapa temprana. Por ello, aún no se anunció qué actor interpretará a Musk en la película documental. La no disponibilidad de información oficial al respecto no ha frenado las especulaciones y las opiniones en línea: en un hilo de Reddit, los intérpretes más votados fueron Rami Malek, Robert Downey Jr., Jesse Eisenberg y Nicolas Cage.