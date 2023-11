Milei explicó por qué La Libertad Avanza presentó pocas boletas en la Cámara

Consultado en radio Continental, Milei explicó que esta situación responde a una estrategia: “Uno tiene que mandar una determinada cantidad boletas. Hay un máximo y hay un mínimo. Uno no tiene por qué mandar el máximo, mandás el número que creés que tener que mandar, dentro de ese rango. Pero nosotros hemos detectado un conjunto de situaciones irregulares que, en el rango horario de las 8 a las 9:30 de la mañana, nos destruyen un padrón entero”, señaló.

Según se pudo saber, este lunes, se realizará una nueva reunión de la Junta Electoral con los apoderados de La Libertad Avanza, en el que les advertirán de la importancia de contar con un número superior de boletas, respecto del que ya presentaron. “No existe forma de que la Junta Electoral remita boletas a cada mesa de votación, ni para el sistema de contingencia, si estas no le son entregadas por las propias agrupaciones políticas participantes de la elección, en la cantidad, tiempo y forma oportunamente fijada para permitir su adecuada distribución”, aclararon desde la Justicia.

En la entrevista, lo consultaron si no podía realizar directamente la denuncia ante la Justicia Electoral, si consideraba que sufrió ese tipo de ataques. “Lo que pasa es que vos hacés la denuncia y acá no pasa nunca nada. Entonces, directamente mandamos pocas boletas, porque si van a destruir, que destruyan pocas, así los fiscales van y las reponen. Pero si nosotros mandamos un padrón completo, lo destruyen todo. Y sabés lo que implica eso en términos de esfuerzo”, explicó el dirigente libertario.

Y aclaró: “Obviamente, no confiamos en la Justicia Electoral. De hecho, Massa violó sistemáticamente la veda, y ¿qué pasó? Nada. Está violando todas las leyes electorales y no pasa nada. Es más, hay un compromiso de no hacer campaña negativa y, sin embargo, tiene al grupo de brasileros armando videos en contra mía”.

Para poder graficar el supuesto accionar del candidato oficialista y su grupo de asesores, Milei repasó parte de lo sucedido en el debate presidencial de este domingo. “En un momento, Massa dice que busquen en Google lo que dice Milei. Eso es una página, con plata que están gastando en publicitar esos videos. Es más, a los streamers que nos siguen a nosotros, les bajaron todas las cuentas. Es monstruosidad lo que están haciendo”, dijo.

Por su parte, Milei también se pronunció sobre su vínculo con Mauricio Macri y el acercamiento con el PRO, por el cual también le consultó en el debate presidencial, Sergio Massa. Ante esto, el economista aseguró que la alianza es estratégica, pensando en la fiscalización de las mesas, en las elecciones del próximo 19 de noviembre.