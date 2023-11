VIDEO: La romántica sorpresa de Coti Sorokin a Cande Tinelli en su show

lunes 13 de noviembre de 2023

Hace apenas unas semanas se conoció una información que sorprendió en el mundo del espectáculo. Fue al aire de LAM, el ciclo de América que conduce Ángel de Brito donde contaron la noticia del casamiento entre Cande Tinelli y Coti Sorokin. “Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije: ‘Mirá que lo tenemos muy confirmado’. Y ahí, me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos, para marzo’, me dijo”, contó el periodista. En esa ocasión, también contaron que la fiesta de boda entre los artistas no será en la Argentina sino en Punta del Este, Uruguay, ya que Marcelo Tinelli tiene allí una casa grande a la que suelen ir en familia cuando están de vacaciones.

Cómo será

Tras ello, fue la cantante la que se refirió a su propia boda. “No sé cómo se filtró, creo que es porque empezamos a averiguar lugares para hacerla”, dijo en una entrevista en el programa Estamos en una, de República Z . Más adelante, aclaró cuál es su condición: “Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”. Además, dijo que la boda no será por iglesia: “Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo”.