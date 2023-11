Jimena Barón le cumplió el sueño a una fan y fue viral

Horas antes, el show ya figuraba agotado y conseguir entradas era casi imposible a esta altura. Sabiendo esto, Jimena quiso cumplirle el sueño a una fanática que no tuviera su entrada. Fue entonces cuando conoció la historia de Mía, una joven que buscó por todos los medios recaudar dinero para comprar su entrada.”Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital 3 horas antes y caer ahí con glitter tipo fan. Así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? ¡Tengo una entrada!”, comentó inicialmente la cantante en X (antes twitter).

“Taylor” Porque Jimena Barón preguntó en Twitter por alguna fan que no haya podido ir al show y llevó a una nena que vendía pulseritas en el Planetario y no le alcanzaba el dinero para la entrada. pic.twitter.com/tS3s0WLXW4

Allí, Barón recibió un mensaje contándole la historia que se había viralizado en las redes. “Aparece Agus Montoya de Córdoba a decirme que había una chica en el planetario vendiendo pulseritas para juntar plata pero que no logró tener entrada”, comienza relatando la situación la artista.

Agus Montoya: - Hola primero que nada te amo

Jimena Barón: - Escúchame el tema es que mañana Momo tiene colegio, yo seguro me tenga que ir antes

Agus Montoya: -Jajajajaja

Jimena Barón: -#mamiluchona jajaja. ¿Si la nena es muy chica como hago?

En la siguiente captura de la conversación, la mediática acompañó la imagen con su principal preocupación en ese momento: “Yo flasheando cancelación por perder a la nena en el estadio, ok”.

Agus Montoya: - Noo, no es chica

Jimena Barón: - ¿Cuántos años tiene? La abandonaba en el estadio, se perdía y venía la policía

Agus Montoya: - Más de 20 seguro. Jajajaja te amo

Jimena Barón: - Ah okay. ¿Tenes su teléfono?

Agus Montoya: -Sii

Luego, Barón le habló a la fanática en cuestión, Mía. “Hola Mía, soy La Cobra. ¿Querés venir a ver a Taylor conmigo? Pero al no tener respuesta, unos minutos después Barón volvió a hablar con Moyano.

Jimena Barón: - No me contesta

Agus Montoya: - Me voy a buscarla al planetario ya mismo. ¿Me bancas 10 minutos?

Jimena Barón: - jajajaja sii, obvio.

Agus Montoya: - Tenía el celu en la mochila, por eso no lo debe escuchar. Mía, Dios me va a dar un ataque jajajaja.

Jimena Barón: - Tensión total

Según el relato de la mediática, la joven no creía que en realidad fuera ella. “Mía contesta pero ni ella ni la madre me creen. Mando un video a la mamá rogándole”, explica Baron en sus stories.

La historia continúa y cada vez tiene un panorama mejor. Al ver el video la familia de Mía cae en que se trataba de la verdadera Jimena Barón. “La madre acepta. Todos felices. Le doy los datos de mi auto para pasarla a buscar”, puso la artista en su storie para reflejar el momento.

Acto seguido, Barón le contó cómo iba a llevarla hasta el show. En la captura del chat se leen dos mensajes de la cantante describiendo su vehículo: “Mi auto es negro, está absolutamente cagado por palomas. Igual te aviso cuando estoy llegando a buscarte”.

Ante esta situación, Jimena le comenta la noticia a Agus Montoya, quien le había contado inicialmente la historia de Mía. “Siii LPM. “Estoy gritando en el medio de la calle. Que emoción Dios. Gracias, gracias por ser tan lo más. Hoy me vuelvo a Córdoba con el corazón llenito de amor y emoción. Gracias”, escribió la joven acompañando el mensaje con el emoji de una cara visiblemente emocionada.

Para cerrar la historia, y el divertido ida y vuelta con la joven Agus Montoya, la conversación siguió de la siguiente manera:

Jimena Barón: - Ay si. Está en shock creo eh.

Agus Montoya: - Te juro que no jajajaj. Me mando un audio y me dijo no entiendo nada, estoy en shock jajajaja. Quiero ser tu amiga, te invito un asadazo con fernet en Córdoba jajajaja.

Jimena Barón: - Dale, yendo. ¿Tenés pileta?

La historia cierra con un texto de Barón que titula la última conversación como: “Ligo asado en Córdoba. Me voy a buscar a Mía, después les cuento”.

En esta jornada, Taylor Swift cerró su visita a la Argentina. Fueron tres días a estadio repleto, con la producción de DF Entertainment, donde más de 210.000 personas disfrutaron de un show de primer nivel. El mismo, titulado The Eras Tour, repasa la carrera de la estadounidense centrándose en sus álbumes: Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989 y Midnights.