Conformaron las dos primeras comisiones permanentes de la Legislatura

lunes 13 de noviembre de 2023

Por Álvaro José Aurane

A dos semanas de que asumiera la nueva composición de la Legislatura, quedaron conformadas las dos primeras comisiones permanentes. Lo dispuso el vicegobernador, Miguel Acevedo, mediante el decreto 34-HL-2023, que se acaba de conocer, aunque lleva fecha del viernes pasado.

Los dos órganos de trabajo parlamentario, urgentes para la agenda de coyuntura de la Cámara, son Hacienda y Presupuesto, por un lado, y Peticiones y Acuerdos, por otro. El primero de ellos tendrá la tarea de analizar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia para 2024, que el gobernador Osvaldo Jaldo adelantó a Los Primeros, durante una entrevista el viernes pasado, que remitirá durante esta semana al Poder Legislativo.

Como se recordará, en su último día de gestión, el ahora ex gobernador Juan Manzur envió un proyecto de Presupuesto 2024 a la Legislatura, pero Osvaldo Jaldo lo retiró apenas se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Explicó que ajustará el cálculo general de ingresos y de gastos respecto del gasto político, a la vez que lo incrementará en las áreas de educación, salud y seguridad.

La comisión de Peticiones y Acuerdos, en tanto, enfrenta dos cuestiones perentorias. La primera es habilitar el ingreso de los legisladores que suplirán a aquellos que han pedido licencia para hacerse cargo de funciones en el Gabinete de Jaldo. Por ejemplo, Darío Monteros y Regino Amado, quienes se desempeñan como ministros del Interior y de Gobierno y Justicia, respectivamente.

La segunda tarea es abocarse al análisis de los pliegos de una treintena de abogados que el Poder Ejecutivo remitió para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. La gestión anterior acumuló 52 ternas de postulantes a cubrir vacancias en Tribunales, luego de los concursos públicos de antecedentes y oposición del Consejo Asesor de la Magistratura. No hubo designación de fiscales ni jueces durante el último año. En contraste, la actual gestión remitió 30 propuestas a poco de asumir.

Las estratégicas comisiones quedaron presididas por oficialistas. La de Peticiones y Acuerdos está a cargo nada menos que del Presidente Subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla. Se suman Adriana Nájar de Morghenstein, Carolina Vargas Aignasse, Carlos Nájar y Maia Martínez, por el oficialismo. Se completa con los opositores Ricardo Bussi (FR) y Rodolfo Ocaranza (Compromiso por Tucumán).

La de Hacienda y Presupuesto es presidida por el ex intendente de Monteros, Francisco “Pancho” Serra. Junto con él, por el oficialismo, fueron designados otros tres ex jefes municipales peronistas: nuevamente Carlos Nájar (Las Talitas), Sandra Figueroa (Alberdi) y Carlos Gallia (San Isidro de Lules). Hugo Ledesma, ex subinterventor de la Caja Popular de Ahorro, completa la composición oficialista. Los opositores, en tanto, son Claudio Viña, ex secretario de Ingresos Municipales de la capital y presidente del bloque alfarista de la Legislatura; y el radical Manuel Courel, ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena.

La conformación de las comisiones (estas y las otras 25 que prevé el Reglamento de la Legislatura) es crucial para el funcionamiento de la Cámara. En rigor, en el recinto de sesiones no se analizan proyectos, sino dictámenes de comisión. Es decir, los legisladores presentan sus iniciativas por mesa de entradas y, de acuerdo con la naturaleza de cada propuesta, se derivan a una o más comisiones para que en el seno de ellas se analice su viabilidad. A menudo hay varios proyectos sobre un mismo tema, de modo que en la comisión se armonizan los proyectos y se emite un “despacho”, que llega al recinto para su tratamiento. De modo que son las comisiones, y el trabajo de los legisladores en ellas, lo que nutre la agenda parlamentaria.