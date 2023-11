Ibarra y Macri anunciaron su fórmula para las elecciones en Boca

lunes 13 de noviembre de 2023

Mauricio Macri y Andrés Ibarra brindaron una conferencia de prensa este lunes por la tarde de cara a las elecciones presidenciales de Boca, a desarrollarse el próximo 2 de diciembre en el club, en el que anunciaron la fórmula opositora que competirá en los comicios contra el oficialismo de Juan Román Riquelme, quien todavía no confirmó en qué rol político se posicionará.

En la presentación del frente opositor, Macri apuntó directamente contra Riquelme de cara a las elecciones del sábado 2 de diciembre: "No se puede seguir maltratando a los socios, no se pueden anular pasillos que no se puede salir de las plateas, llegamos a tener un accidente y puede ser dramático porque la gente no puede evacuar. No se puede abandonar a los hinchas en Brasil frente a las cosas que pasaron, no se puede maltratar a los ídolos del club, eso es algo sorprendente, nunca lo imaginé".