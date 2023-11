La carta de Fernando Burlando a Sergio Massa antes del balotaje

A continuación, la carta completa:

Estimado Sergio, el orden de los factores no altera el producto. Por lo mismo, las razones que tengo para darte mi voto son igualmente importantes más allá de como las enumere. Estas son mis 10 razones para confiar en vos

1) Te voto porque no sos el kirchnerismo con el que he tenido y tengo profundas diferencias y al que entre otras razones considero responsable de la instalación de un presidente que nos defraudó por acción pero mucho más por omisión. Nos desilusionó por su forma de no hacer más que por la de hacer. Te voy a votar porque valoro tu coraje y entrega para poner el pecho de bombero en una línea de fuego como nuestra Economía.

2) Te voto porque no sos el macrismo, culpable de otra gran defraudación traducida en medidas de entrega, de endeudamiento, de deterioro del salario y de generación de un mal que padecemos y nos paraliza: el odio. Te voto porque no hay en tu diccionario palabras tales como exterminio del adversario, te voto porque no querés llevar a los Argentinos al siglo 19 . Te voto porque no sos el paradigma de País Rico=Pueblo Pobre.

3) Te voto porque te he oído hablar de industrialización, de darle a nuestras materias primas el valor agregado que generen empleo genuino con el consecuente crecimiento. Te voto porque coincidís en aquello que decía Manuel Belgrano: “no vendamos cuero, vendamos botas de cuero”. Te voto porque no odias al campo y valoras su rol en la máquina de generar riqueza para la Argentina y no solamente para algunos pocos argentinos.