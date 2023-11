Cómo saber si tengo diabetes: un test para reconocerlo

La diabetes es considerada una de las primeras pandemias silenciosas, ya que los síntomas muchas veces no son lo suficientemente visibles. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que al menos 62 millones de personas padecen esta enfermedad crónica en la región, por ello, es importante saberla reconocer e identificar cuáles son sus consecuencias.

La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre y que se produce en el páncreas. Cuando este órgano no funciona correctamente y no produce la suficiente cantidad de esta hormona, o cuando no la usa de manera correcta, se genera un aumento de azúcar en sangre, llamada diabetes mellitus. Esta enfermedad crónica puede dañar varios órganos y sistemas del cuerpo a largo plazo.