Benjamín Vicuña mostró el nuevo look de su hija Magnolia

En las últimas horas la China Suárez viajó a España, específicamente a Sevilla para participar de los Latin Grammy y sus hijos se quedaron con sus respectivos padres para no perder la rutina escolar y sus actividades diarias. Así, Rufina pasa los días con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio quedaron al cuidado de Benjamín Vicuña.

En ese sentido, el actor chileno se mantuvo muy activo en las redes sociales y los internautas no dejaron pasar un detalle que les llamó la atención y que involucra directamente a su hijita de cinco años. En sus historias de Instagram, Benjamín compartió dos imágenes de su día a día con los pequeños en diferentes paseos al aire libre.

El detalle particular es que Magnolia tenía un nuevo color de pelo y en las puntas de su largo cabello rubio tenía mechones de color fucsia. Si bien muchos usuarios cuestionaron la decisión creyendo que era tintura, otros avalaron el uso de esos productos poco invasivos, que no dañan el pelo y que se van instantáneamente con el lavado.

“Magnolias y buganvilias”, escribió el actor en la primera foto que dejó donde se lo ve en modo selfie y de fondo varias flores entre las que se encuentra su preferida, la magnolia, no casualmente el nombre de su primera hija con Eugenia.

Además, el actor compartió otra foto donde se la ve a niña recostada en el sillón muy cómoda con el uniforme del colegio y luciendo sus mechas rosas. “Se llevaron a mi bebé y me dejaron a una adolescente”, afirmó Benjamín sorprendido por el nuevo look y reflexionando sobre lo rápido que pasa la vida y cómo crecen sus hijos.

Cabe destacar que actualmente Magnolia se encuentra sana, muy bien de salud pero hace unos meses a través de un vivo de Instagram donde se mostró sincera con las doce mil personas que estaban conectadas en línea, La China recordó una dura enfermedad que sufrió su hija a solo tres meses de haber nacido.

“Magnolia nació y a los tres meses le agarró fiebre. Yo no soy hipocondríaca, ni nada, pero cuando veo a un hijo caído me preocupo mucho”, comenzó diciendo la actriz y agregó: “Más allá de la fiebre, estaba muy caída. Entonces lo llamé al pediatra, y le dije ‘la llevo ya a la guardia porque está mal’. Y él me dijo ‘llevala’”.

“La llevamos a la madrugada, y me dice ‘cuando tienen fiebre tan alta, antes de los tres meses, hay que dejarlos internados en observación’. Me pareció bien. Hasta ahí estaba todo bien”, explicó Suárez sobre el primer panorama que les dio el profesional en aquel entonces aunque sin un diagnóstico. “En la clínica viene una de las enfermeras, después de hacerle estudios de sangre a Magnolia, y me dice ‘hay una opción de que sea meningitis’”.

En ese sentido, la actriz confesó cuál fue su reacción al enterarse de la posible enfermedad que tenía su hija. “Automáticamente lo que empecé a hacer fue googlear, a leer sobre el tema. Casi me muero. Ahí comencé a llorar”, recordó la China quien luego contó cómo avanzó el pronóstico: “Estuvo internada una semana. No se enteró nadie. A la semana nos dicen que era una infección urinaria, gracias a Dios”, sostuvo esperanzada por lo que están ocurriendo.