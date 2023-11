Meta prohíbe funciones de inteligencia artificial para campañas políticas

martes 14 de noviembre de 2023

La posibilidad de que la tecnología de inteligencia artificial pueda ser mal utilizada para generar información falsa o intentar manipular las opiniones o comportamiento de los usuarios ha generado que Facebook tome la decisión de no permitir el acceso a sus herramientas basadas en IA para el marketing político.

En particular en periodos cercanos a las elecciones en los países, estos profesionales no podrán utilizar ninguno de los recursos que Meta y en particular Facebook ofrecerían en periodos normales de actividad online. Esta decisión ya fue publicada como parte de las normas de anuncios en la plataforma, por lo que ya están vigentes y rigen para futuras campañas electorales.