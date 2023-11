Los casos de diabetes se multiplican entre adolescentes y niños

martes 14 de noviembre de 2023

En el Día Mundial de la Diabetes especialistas advierten que la enfermedad aumenta cada año y marcan a la pandemia como punto de inflexión. En este contexto marcan, con preocupación, que la patología también aumentó en las adolescencias y las infancias.

El día se conmemora en homenaje al aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto a Charles Best hace 101 años. Según los datos de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), en las últimas tres décadas en el continente americano se triplicó la cantidad de personas que padecen la enfermedad crónica.

A nivel mundial, la prevalencia de la enfermedad en 20 años pasó de 8% a 14%. "Eso quiere decir que si tomamos 100 adultos 14 son diabéticos". La influencia "exponencial" que tuvo la pandemia por "el encierro y poca actividad" que implicó la crítica época y al tratarse de "una enfermedad crónica asociada al sedentarismo y obesidad".

El secretario aseguró que esto tuvo consecuencias no solo en diabetes, sino también en "hipertensión arterial y obesidad". Muchos de los que la padecen lo desconocen. "Hay 62 millones de personas con diabetes de las cuales el 40% no sabe que la tiene, son pacientes tardíos que no consultan".