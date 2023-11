Multitudinario acto de Milei en Rosario: "Las opciones son una figurita repetida o la esperanza"

martes 14 de noviembre de 2023

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, cerró con un acto frente al Monumento a la Bandera tras una caravana por Rosario donde congregó a seguidores libertarios de cara al balotaje del próximo domingo. "En el cuarto oscuro hay dos opciones, van a ver la cara de una figurita repetida y, la otra, la esperanza y la libertad", sostuvo, además de referirse a Manuel Belgrano como un "Padre de la Patria libertario" y de acusar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de "ensuciar la campaña argentina".

"En el cuarto oscuro la gente tiene que pensar con claridad. Hay dos opciones: van a ver la cara de una figurita repetida y, la otra, la esperanza y la libertad".

"Rosario":

Por el acto de Javier Milei en esa ciudad pic.twitter.com/TcKjgbEbDn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 14, 2023

Con el Monumento de fondo y después de haberse mostrado entre la muchedumbre con un muñeco de peluche de un león, Milei estuvo tan fervoroso como en sus habituales actos. "El miedo paraliza y paraliza gana la casta política. No dejemos que los hombres ineptos nos arruinen la vida", afirmó el candidato libertario en un acto que duró unos diez minutos.

También estuvieron su hermana, Karina Milei, y los diputados electos por Santa Fe Carolina Pípparo, Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci, aunque estos últimos dos ya no estaban sobre el escenario cuando el postulante de LLA comenzó su discurso.

El candidato que enfrentará a Sergio Massa el próximo domingo rescató la figura de Belgrano como uno de los padres de la Patria y subrayó que estudió en Salamanca, con orientación liberal, por lo cual "uno de los padres la Patria era liberal", razonó.

"Hay que ir votar el domingo, hay que ganarle al miedo", sostuvo, y acusó a dirigentes brasileños, en particular al presidente Lula da Silva, de "ensuciar la campaña argentina".

Y afirmó: "Massa se la pasa hablando de la industria nacional, pero contrató a brasileños pagados por Lula para ensuciar la campaña en Argentina".

Minutos antes, en torno a las 19.15, Javier Milei había recorrido con mucha dificultad los últimos metros antes de llegar al escenario, en un Monumento a la Bandera repleto de estandartes amarillos con la figura de un león y de banderas argentinas.

"La casta tiene miedo", "el que no salta es un ladrón" y "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" eran las consignas que entonaban los seguidores, arengados por el propio candidato libertario. No se olvidaron del postulante oficialista: "Massa basura, vos sos la dictadura".

La composición del público fue muy heterogénea y transversal, donde predominaron los jóvenes.