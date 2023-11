Descongelan el dólar oficial: subirá tres pesos y se moverá 3% hasta fin de mes

miércoles 15 de noviembre de 2023

Después de dos meses con el dólar oficial a $ 350, el Banco Central abandonará su congelamiento y aplicará un esquema de devaluación gradual con subas mensuales, en principio, por debajo de la inflación. La intención es evitar un mayor atraso del tipo de cambio oficial y reducir el riesgo de inestabilidad ante mayores presiones cambiarias. Este miércoles el tipo de cambio mayorista saltaría a $ 353.

Según fuentes del Banco Central, el ritmo de microdevaluaciones comenzará con una suba de 3,53 pesos desde este miércoles y un 3% mensual hasta noviembre. Esto significa que no habrá necesariamente ajustes diarios -la idea de la mesa de dinero es evitar ser previsible-, pero se irá actualizando con posibles saltos para cerrar a fin de mes con un dólar oficial a $ 360,5.

En el segmento mayorista, se vio este martes una primera señal con operaciones pactadas para el miércoles por US$ 30 millones en $ 353,50, un movimiento que "anticipa la corrección anunciada", según el operador Gustavo Quintana.

Sergio Massa ya anunció hace una semana que este miércoles -como está previsto en el Presupuesto 2024- se retomará el denominado "crawling peg" con un ajuste inicial de $ 3,5. Ese valor, administrado por la autoridad monetaria, determina el tipo de cambio que pagan los importadores y es la base sobre la cual se calcula el dólar ahorro, dólar tarjeta y dólar exportador.

El Gobierno busca así salir del congelamiento del dólar adoptado tras la devaluación posterior a las PASO. Cada vez es más evidente que la competitividad ganada por el salto del 22% en la cotización oficial ya se esfumó por la aceleración de la inflación. Por otra parte, el dólar "barato" forzó un mayor cepo sobre los importadores y la suba de los paralelos presiona sobre una brecha cambiaria del 150%.

En ese marco, el retorno del crawling peg apunta a evitar un ensanchamiento del margen entre el oficial y los dólares alternativos (hoy entre $ 868 y $ 925). De todos modos, los analistas advierten que una suba mensual del 3% implicará que el tipo de cambio fijado por el Central seguirá por debajo de la inflación de noviembre que, según los economistas, oscilará entre el 10 y el 12%.

En un momento, se barajó demorar la salida del dólar fijo hasta el próximo martes, después del balotaje y el lunes feriado. Pero el equipo económico decidió apurar el paso y ahora no se descarta que después de noviembre haya un reacomodamiento mayor, con saltos más importantes. Algunas consultoras, de hecho, prevén una devaluación de hasta el 50% antes de fin de año.

Sin reservas, la percepción en pasillos del BCRA es que están "contra las cuerdas". Saben que un ajuste muy por debajo de la inflación es "ridículo", ya que la apreciación cambiaria será mayor y se teme perder la "capacidad de respuesta" ante una eventual corrida el día después del balotaje, mientras que una suba cercana a la inflación creen que generaría mayor inercia inflacionaria.

Lo que está claro es que el Gobierno comenzará a abandonar el esquema dispuesto el 14 de agosto, que fue acompañado por tarifas y combustibles congelados, acuerdos de precios y un dólar exportador con vigencia hasta este viernes, variables que también serían redefinidas. Las petroleras, por caso, aplicaron subas en las naftas el día después de las PASO y la primera vuelta.

"Dos meses estuvo congelado y no hay reservas, lo usaron de ancla y en la brecha pasaste de 100% pre PASO a 150% hoy, con un máximo de 200% antes de las generales. Y eso que el FMI hizo el desembolso. No se puede sostener porque la inflación fue muy alta y suma presión, no podés anclar un barco en medio de rápidos durante mucho tiempo", explicó el economista Jorge Neyro.

Según la consultora Aurum, los $ 350 equivalen a valor de hoy al tipo de cambio de la convertibilidad en 1998, antes que devalúe Brasil, y se encuentra levemente por encima del nivel de $ 316 que dejó el gobierno de Cristina Kirchner en 2015, mientras que el dólar a $ 60 que dijo Alberto Fernández que era "un valor razonable" después de las PASO de 2019 hoy representarían casi $ 640.

"El ajuste por debajo de la inflación luce poco, más cuando el tipo de cambio real se atrasó tanto y se ubica en niveles de 2017. El dólar exportador -por encima de $ 500- incentiva las liquidaciones de exportaciones, pero el tipo de cambio para las importaciones sigue bajo y una brecha del 150% continúa fomentando por demás su demanda", advirtió Matías de Luca, economista de LCG.

Para Fernando Marull, una suba del dólar oficial por detrás de la inflación tendría "poco" impacto en la mejora de la competitividad cambiaria y las reservas, hoy negativas en US$ 11.000 millones, según sus cálculos. "El miércoles próximo el dólar oficial retomaría el crawling peg: algo lógico sería $3 día 1 y después inflación semanal, para cerrar en $ 370 en noviembre", estimó. / Clarín