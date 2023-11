Majo Favarón detalló cómo son los días de Aníbal Lotocki en la cárcel

“Yo tuve una relación con Mariano Caprarola, y no creas que no me duele, pero me parece que vincular la muerte porque fue paciente de Aníbal en algún momento me parece una irresponsabilidad total, porque Mariano falleciío en un centro médico haciéndose una cirugía urológica, de un shock hemorrágico. Adelantarnos y vincularlo con Aníbal no lo voy a permitir porque yo lo conocía a Mariano, lo conocía bastante, compartíamos varias cosas”, concluyó.