Cómo sigue Bruce Willis: "Duelo, pérdida y tristeza"

miércoles 15 de noviembre de 2023

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, dijo que ella y su familia han aprendido mucho sobre la manera de hacer frente a la enfermedad del actor en el año que llevan desde que le diagnosticaron primero afasia y luego demencia frontotemporal.

Los más allegados al protagonista de "Sexto sentido"- su ex, Demi Moore, sus cinco hijas y Emma-han reunido fuerzas y elaborado un plan para proporcionarle compañía y asistencia ante las arremetidas de la enfermedad que avanza velozmente y sin que nada la pueda contener.

Todos ellos quieren contribuir también con los estudios que se realizan para tratar esta clase de demencia dando a conocer detalles de la vida y el comportamiento de Bruce desde que un cambio importante en su comportamiento obligó a realizar una consulta médica.

"Tengo mucha más esperanza hoy que la que tenía con el primer diagnóstico", escribe en un diario que tiene como editora a María Shriver, la ex esposa de Arnold Schwarzenegger. "Ahora comprendo más esta enfermedad, y estoy conectada con una increíble comunidad que me apoya".

"Quiero que la gente sepa que cuando escucho que hay otra familia afectada con demencia frontotemporal, oigo la misma historia de duelo, pérdida e inmensa tristeza que hay en nuestra familia haciendo eco en la suya".

Y advierte que sabe que su familia ostenta una situación de privilegio porque dispone de los recursos necesarios, mientras que otros con iguales padecimientos no tienen nada.

"Sufro con la culpabilidad, sabiendo que tengo recursos que otros no", escribe Heming

"Cuando tengo la oportunidad de salir a dar un paseo para despejar mi mente, no se me olvida que no todos los cuidadores pueden hacerlo. Cuando lo que comparto de nuestro camino obtiene cobertura por parte de la prensa, sé que hay miles de historias sin contarse, sin oírse; cada una de ellas merecedoras de compasión y preocupación".