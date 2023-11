Las revelaciones del novio de Taylor Swift sobre el público argentino

Casi una semana pasó desde el inicio de la taylormanía en la República Argentina. Por primera vez, Taylor Swift se presentó el pasado jueves en el Estadio Mas Monumental, de la ciudad de Buenos Aires. Las fans de la cantante oriunda de Pensilvania se reunieron alrededor de la cancha de River desde meses antes a la llegada de la artista y soportaron fríos, calores, lluvias y más peripecias, que no menguaron la pasión y el amor condicional de las 70 mil almas que asistieron a cada concierto.

En medio de ese panorama, el viernes llegó al país Travis Kelce, el novio de la cantante, en una visita relámpago. Este viaje dio indicios de que la relación sentimental entre la cantante y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs de la liga profesional de fútbol americano (NFL) va en serio, ya que están juntos hace solo dos meses.

Si bien el viernes Swift no ofreció su show en River por motivos climáticos, la pareja se mostró en el restaurante Elena, del Hotel Four Seasons, donde se hospeda la cantante. En dicha oportunidad, las comensales que se encontraban en el lugar comenzaron a ovacionarla y a aplaudirla. Luego, durante el concierto del sábado, Travis vio el show de su novia desde la carpa VIP del estadio, junto a su suegro, Scott Swift y la telonera Sabrina Carpenter.

Uno de los momentos más épicos del concierto fue cuando Taylor cantó “Lover” mirando hacia el sector donde se encontraba su novio. Enseguida en las redes sociales estallaron los comentarios de sus fans, quienes reconocieron en ese acto que la cantante le dedicaba la canción a su actual pareja, aunque previamente Taylor la había escrito para su exnovio, el actor británico Joe Alwyn.

Sobre el final del show, la artista incluyó una modificación en la letra del último tema de la noche, “Karma”. “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me” (Karma es el tipo de los Chiefs que viene directo a casa conmigo) en un romántico guiño a su novio. La letra original dice: “Karma is the guy on the screen”, (Karma es el tipo en la pantalla) con lo cual sus seguidores sostienen que ya olvidó completamente su pasado con el actor británico.

El broche de oro del concierto fue cuando al finalizar el show, Taylor se despidió del público y se dirigió hacia el sector derecho del escenario donde se encontraba Travis esperándola. Ella corrió hacia él y se abrazaron y se besaron por primera vez en público ante las exclamaciones de sus fans.

El domingo por la mañana, el jugador partió rumbo a Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones deportivas, y se lo vio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza vestido cómodamente con un equipo de jogging en color beige y una gorra negra en su cabeza.

Ya asentado nuevamente en su país, Kelce compartió sus impresiones sobre este acontecimiento en el podcast New Heights, un espacio dedicado a la discusión y análisis del desarrollo de la NFL, que conduce junto a su hermano Jason Kelce.

Durante el episodio, Travis, quien se desempeña como tight end, expresó su asombro ante la magnitud del evento, estimando que alrededor de 65,000 a 70,000 personas asistieron cada noche. Destacó la impresionante cantidad de conciertos con entradas agotadas y la selección de locaciones para las presentaciones de Swift. Kelce describió la atmósfera del concierto como “espectacular” y “eléctrica”, y mencionó que la propia Swift había declarado que la Argentina era uno de sus lugares favoritos para actuar. Además, extendió sus felicitaciones a todos los asistentes por mostrar su amor y apoyo.

“Tres noches seguidas, es una locura cuantos show agotados tiene y los lugares donde se presenta”, expresó sobre la gira de su novia. Tras ello, definiría: “Fue espectacular, fue una multitud eléctrica. Y ella misma dijo que fue uno de sus lugares preferidos para tocar”, reveló. “Así que una felicitación para todos los que fueron y mostraron su amor. Fue muy divertido”, cerró.

El podcast New Heights” es presentado por los hermanos Kelce como un dúo dinámico y entretenido dentro del mundo del fútbol americano. Jason Kelce, jugador de los Philadelphia Eagles, y Travis Kelce ofrecen a los oyentes un acceso exclusivo y detallado a los entretelones de la NFL. En su presentación oficial, se destaca que ambos hermanos, campeones del Super Bowl, proporcionan análisis semanales de sus partidos, comparten perspectivas únicas sobre las últimas noticias y titulares deportivos, y relatan anécdotas entretenidas basadas en sus 21 años de experiencia combinada en la liga. Además, el programa incluye discusiones sobre intereses fuera del campo y conversaciones con invitados especiales, lo que añade un valor adicional a su contenido.