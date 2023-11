Conmoción por la muerte de Héctor Costilla Pallares

miércoles 15 de noviembre de 2023

Este miércoles por la tarde se conoció la muerte del periodista tucumano Héctor Costilla Pallares, quien se dedicó al periodismo radial y escrito, tanto en el fútbol como en el boxeo. La animación fue en lo que también se destacó; bailes en Gath & Chaves, Asociación Mitre y Estudiantes contaban con su impronta para amenizar las veladas.

Pallares nació en Las Cejas el 6 de agosto de 1934. A los 17 años cuando adoptó el apodo con el que más cómodo se sintió. “Animaba los bailes de Estudiantes Alberto Dahan, que era el animador número uno, yo le ayudaba a llevar el equipo amplificador al que ponía la música y un día él salió a bailar y yo me quedé con el micrófono. Después terminé siendo su rival, él era el ‘Número Uno’ y yo ‘El señor de la animación’”, señalaba en la nota que recuerda el diario La Gaceta.

Al mundo de la radio llegó por Ángel Remigio Abregú quien tenía la audición “El mundo del deporte” relatando partidos de fútbol y como locutor de cancha para leer la publicidad por los parlantes; fueron 57 años de periodismo radial.

“Luis Fortunato Terribile se juntaba en un grupo con Enrique Mario Rojas, Remigio Abregú y los Roger que tenían un taller en la calle Catamarca. Como yo era medio charlatancito, contaba unos cuentitos, me llevaban con ellos a comer. Terribile era jefe de deportes en el diario Noticias. ’¿Te animás a escribir los chistes en el diario? Lo que se te venga a la cabeza’, me preguntó. Acepté. La sección se llamaba Futbolerías. Tenía que ver en la cancha alguna cosa que me pareciera graciosa e ir armando las apostillas. En La Gaceta, se va Plácido Paz, que hacía una columna de humor, entonces Antonio Benejam me preguntó si quería ir al diario para que hiciera lo mismo que en Noticias y acepté encantado. Ahí me quedé y me fui puliendo y comencé a hacer otras cosas”, rememoraba.