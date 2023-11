Macri habló sobre Retegui: "Es mentira que no quería volver a Boca"

miércoles 15 de noviembre de 2023

A poco menos de un mes para las elecciones presidenciales en Boca, Andrés Ibarra y Mauricio Macri presentaron oficialmente su candidatura por la oposición. Así, competirán contra la fórmula Riquelme-Ameal.

En este sentido, el ex presidente de la Nación mencionó la repentina salida de Mateo Retegui del club: "En 12 años de presidente de Boca nunca me pasó de tener un 9 que se prueba como exitoso y traer a otros. Es mentira que no quería volver a Boca".

"¿ALGUIEN ENTIENDE LO DE RETEGUI?"



— TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2023

Igualmente, se mostró reflexivo sobre la elección venidera: “Enfrentar a Riquelme en las elecciones es el desafío más doloroso porque yo lo traje a Boca”.

No obstante, Macri apuntó contra el antiguo '10' del cuadro de La Ribera: "Me empecé a sentir muy mal cuando empecé a ver que Román hacía todo como a él le antoja ".

E hizo referencia a los directores técnicos que rechazaron la propuesta de comandar a Boca: "Cuando cayeron en Almirón fue porque varios le dijeron que no, como el Tata Martino".

Por último, Mauricio Macri fue tajante sobre la conducción de Riquelme desde su asunción: "Nunca se vio que Riquelme maneje el club con su hermano, no lo eligió nadie". /TNT Sports