Gerardo Morales destrozó a Javier Milei en una carta abierta: "No entendés nada"

jueves 16 de noviembre de 2023

Luego de las burlas de Javier Milei a Gerardo Morales por su reciente internación, el gobernador de Jujuy le dedicó este miércoles una extensa y contundente carta pública.

En su cuenta de X (ex Twitter), Morales publicó una "Carta abierta a Milei", luego de haber sido internado este martes en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires por una infección.

"Voy a hacer un alto en mi internación y algunos estudios médicos que me estoy haciendo, para decirte algunas cosas", comenzó el titular de la UCR Nacional.

Y se dirigió al candidato presidencial libertario: "No me molesta tanto tu alegría frente a una situación de salud de un adversario político. Lo que me preocupa es que sigas negando la necesidad de un sistema de salud y educación publica, así como el concepto de Estado presente para el pueblo argentino al que vos aspirás a conducir".